به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، اعضای انجمن نویسندگان غرب آمریکا در سال ۲۰۱۷ شاهد رشد قابلتوجه ۲.۸ درصدی درآمد و افزایش آن به ۱.۴۱ میلیارد دلار بودند. دلیل اصلی این رشد، دریافت سود بیشتر از فیلمهای سینمایی و حق امتیازهای اضافی حاصل از رسانههای جدید بود.
انجمن در گزارش سالانه خود به اعضایش اعلام کرد که درآمد کل اعضا برای چهارمین سال متوالی از ۱.۲ میلیارد دلار فراتر رفت و تعداد نویسندگانی که افزایش درآمد داشتند با افزایشی ۱.۸ درصدی به ۵۸۱۹ نفر رسید.
گفته میشود این آمار و ارقام نشانگر اقتصاد سالم تجارت سرگرمی هستند.
درآمد فیلمنامهنویسان هالیوودی سال گذشته با افزایش قابلتوجه ۶.۱ درصدی به ۴۲۰.۹ میلیون دلار و تعداد نویسندگانی که افزایش درآمد داشتند هم با رشد ۳.۹ درصدی به ۱۹۴۰ نفر رسید. درآمد نویسندگان پلتفورمهای تلویزیون و دیجیتال با افزایش ۱.۴ درصدی به ۹۷۶.۳ میلیون دلار رسید و تعداد نویسندگان فعال در این عرصه با کاهش ۱۳ نفری معادل ۴۶۷۰ نفر شد.
میزان حق امتیازهای اضافهای که نویسندگان انجمن از سریالهای تلویزیونی دریافت کردند در سال گذشته با افزایش ۱۱.۸ درصدی به ۴۳۰.۷ میلیون دلار رسید. در این قسمت رسانههای جدید (رایانه، موبایل، واقعیت مجازی و سرویسهای آنلاین) بالاترین رشد را با ۵۶.۹ درصد از ۴۱.۰۹ میلیون دلار درآمد به ۶۴.۴۹ میلیون دلار که برابر با یک چهارم کل حق امتیازهای اضافه تلویزیونی است به خود اختصاص دادند.
گزارش انجمن نویسندگان غرب آمریکا که جدا از انجمن نویسندگان شرق آمریکا است و ۵ هزار عضو دارد، نشان میدهد که این نهاد سال مالی خود را که سیویکم مارس ۲۰۱۸ به پایان رسید با ۶۷ میلیون دلار دارایی کل خالص تمام کرد.
بر پایه سود کل ۳۹.۲ میلیون دلاری که بالاتر از ۳۴.۳ میلیون دلار سال قبل بود انجمن برای نخستین بار در سال مالی مورد اشاره مازاد بودجه عملیاتی ۸.۲ میلیون دلاری به ثبت رساند.
در گزارش انجمن آمده است: این مازاد، محصول افزایش درآمد کل نویسندگان و هدایت آن به بخشهای تلویزیون و رسانههای جدید و همچنین درآمدهای سرمایهگذاری جدید کسبشده از بازار سرمایه قوی بود.
از سوی دیگر، هزینههای سالانه انجمن هم سه میلیون دلار بالاتر رفت که دلیلش هزینه مذاکرات قرارداد کلی نویسندگان و همچنین آمادهسازی برای مذاکرات جدید با سازمانهای استعدادیابی بود.
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