درخواست تعدادی از خانواده شهدا برای اکران فیلم «مستطیل قرمز»

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از خانواده های شهدا و ایثارگران انقلاب اسلامی از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستند تا اکران عمومی فیلم سینمایی «مستطیل قرمز» را در دستور کار خود قراردهد.

فیلم سینمایی «مستطیل قرمز» به کارگردانی حسن صیدخانی و حسین صیدخانی که در حوزه دفاع مقدس ساخته شده، مدتی است در نوبت اکران عمومی قرار گرفته است.

در این فیلم که طی دو سال و با هزینه یک و نیم میلیارد تومانی تولید شده بازیگرانی همچون محمود مقامی، اندیشه فولادوند، مهدی اسدی، جمشید جهان زاده، علی اوسیوند و شارل کوان فرانسوی و گروهی از بازیگران ایفای نقش کرده اند.

در توضیح این فیلم آمده است:

«داستان «مستطیل قرمز» درباره آوارگی شهروندان غرب کشور در دوران دفاع مقدس در منطقه ایلام است. علت انتخاب این نام برای فیلم نیز به دلیل پرداختن به حادثه زمین فوتبال چوار است. ۲۳ بهمن ماه ۱۳۶۵ عده ای از جوانان غرب کشورمان در زمین فوتبال چوار برای تقویت روحیه جنگ زدگان در حال بازی فوتبال بودند که هواپیماهای عراقی منطقه را بمباران می کنند. این بازیکنان در زمین فوتبال «چوار» در استان ایلام در حین برگزاری یک مسابقه فوتبال بودند و درحالی‌که هنوز ۳۵ دقیقه از زمان بازی باقی‌مانده بود و همه متمرکز روی یکی از دروازه‌ها منتظر زدن ضربه کرنر بودند، زمین فوتبال چوار زیر آتش جنگنده‌های بعثی، بمباران شد. شهادت ۱۰ فوتبالیست، سه کودک، یک داور، یک تماشاگر حاصل هجوم ناجوانمردانه دژخیمان صدام بود و اتفاقی تلخ در تاریخ ورزشی کشورمان رقم خورد.»

یونس تلوکی، مجتبی ناصری، علی نجات کرمی، علی عباسی، محمد کمالوندی، جهانگیر کاوه، عبدالرزاق مهدیه، صید محمد زارعی، حسین هزاوه (بازیکنان فوتبال)، حمیدرضا رضایتی (داور مسابقه)، مراد آذرخش، خلیل مظفری، سجاد مظفری، محمدجواد مظفری، امجد حیدری (تماشاگران مسابقه) به شهادت رسیدند و علی قیطاس، رحمت محمود، الیاس گهرسودی، گل مرادفاضلی، فرمان فولادوند و سلمان کرد (بازیکنان فوتبال) شهدای این حادثه هستند.