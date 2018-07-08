به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان جان توشاک فردا در دومین بازی دوستانه خود در اردوی ترکیه به مصاف تیم لیگ برتری گینجلر بیرلیقی می رود. این تیم دومین حریف تدارکاتی تراکتورسازی در اردوی ترکیه خواهد بود. گنجلر یکی از قدیمی ترین تیم های سوپر لیگ ترکیه است که عملکرد خوبی در سال های اخیر هم داشته است.

سرخپوشان که تمرینات پرفشاری را برگزار می کنند عصر فردا از ساعت ۱۸ در زمین اصلی کمپ پاتالیا به مصاف حریف ترکیه ای می رود. تراکتورسازان طبق برنامه ریزی انجام شده ۲ بازی تدارکاتی دیگر را نیز در ترکیه انجام خواهند داد.

تیم هایی از کشور ترکیه و رومانی حریفان بعدی تیم تراکتورسازی در این اردو خواهند بود. تراکتورسازان در اولین بازی دوستانه خود توانستند تیم کشلای جمهوری آذربایجان را با نتیجه دو بر صفر شکست دهند.