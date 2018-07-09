پیش نمایش تازه ویندوز ۱۰ با تغییرات اساسی از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ونچربیت، در این نسخه برنامه های اسکایپ و Diagnostic Data Viewer هم به روز شده و نحوه نمایش داده های تایپ شده، فونت ها، تنظیمات امنیتی، بخش های Task Manager، accessibility، واقعیت مخلوط یا mixed reality و غیره بهبود داده شده اند.

انتظار می رود بعد از عرضه نسخه های پیش نمایش ویندوز ۱۰ نسخه به روزشده نهایی تا قبل از پایان سال ۲۰۱۸ عرضه شود. این شرکت تا به حال ۵ به روزرسانی عمده برای نسخه اولیه ویندوز ۱۰ عرضه کرده که عبارتند از به روزرسانی نوامبر، به روزرسانی سالگرد، به روزرسانی طراحان، به روزرسانی پاییز و به روزرسانی آوریل ۲۰۱۸.

شاید بیشترین به روزرسانی در برنامه های ویندوز ۱۰ مربوط به مرورگر اینترنتی Edge باشد. بهبود نحوه قرائت اطلاعات، امکان تغییر رنگ های بخش هایی از نوشته ها، امکان فوکوس بهتر برای تسهیل قرائت اطلاعات، بهبود قابلیت تکمیل خودکار و افزایش امکانات میله ابزار پی دی اف از جمله تغییرات این مرورگر است.

تنظیمات بخش نمایش یا Display هم تغییرات زیادی داشته و از جمله صفحه ای به نام Windows HD Color برای وسایلی درنظر گرفته شده که قابلیت نمایش تصاویر ویدئویی با فناوری HDR را دارند. در این بخش در مورد قابلیت های رنگ نمایشگری که به سیستم عامل ویندوز متصل شده گزارش داده می شود تا کاربر بهتر در این زمینه تصمیم بگیرد.

در بخش ویرایشگر Registry نیز شاهد تغییرات زیادی هستیم. به عنوان مثال با استفاده از دکمه های کنترل و بک اسپیس می توانید کلمه آخر را پاک کنید. از کنترل و دیلیت هم برای پاک کردن کلمه بعدی استفاده می شود.

از جمله دیگر به روزرسانی های این نسخه آزمایشی می توان به ارتقای رابط کاربری، رفع برخی خطاهای پیش بینی نشده، افزودن امکاناتی به تنظیمات وای – فای و اینترنت و غیره اشاره کرد.