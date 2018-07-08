نیاز امروز کشور نهضت اجتماعی جوانان به صورت آتش به اختیار است

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از چهره های دانشگاهی و جوان کشور در نامه ای به سران قوا راهکارهایی برای حل مشکلات اقتصادی کشور ارائه کردند.

در این نامه که خطاب به سران سه قوه نوشته شده است، راه اندازی دادگاه‌­های ویژه جنگ اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی دشمن، اقدام قاطع قوه قضائیه در اعدام اخلالگران دانه درشت اقتصادی و در خصوص معوقات بانکی و همچنین نظارت بدون تعارف مجلس بر خلق نهادهای تولید کننده نقدینگی سوداگر از جمله مطالباتی است که اجرایی شدن آنها از رئیس قوه قضائیه خواسته شده است.

درخواست تغییر فوری رئیس بانک مرکزی، اتصال فوری اطلاعات تراکنش­‌های بالای بانکی و همچنین اطلاعات ثبت اسناد و معاملات حوزه زمین و مسکن به نظام مالیاتی کشور و اخذ مالیات صد درصدی از افزایش قیمت خودرو و همچنین اخذ مالیات معاملات مکرر اشخاص و نهادها بیش از ۵ ملک در سال و مالیات برای خرید سکه بالای ۵۰۰ میلیون تومان نیز از دیگر محورهایی است که در این نامه اجرایی شدن آنها از رئیس جمهور درخواست شده است.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت بزرگ و شریف ایران

آشفتگی­ های اخیر بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو اعتراض­ های به حق و دل‌نگرانی ­های جدی را برای همه اقشار مردم به خصوص جوانان و توده­ های مستضعف جامعه فراهم آورده که حل آنها نیازمند اقدام عاجل، قاطع و بدون مسامحه مسئولان می ­باشد.

همانطور که می­ دانیم در کشورمان همه امکانات برای تامین نیازهای زندگی روزمره، برای همیشه و بدون هیچ دغدغه ای از تحریم­ ها، وجود دارد؛ از انرژی به عنوان یکی از مهمترین عناصر زندگی عمومی همچون برق و گاز و بنزین گرفته تا منابع آب شرب، از اقلام و کالاهای اساسی و منابع استراتژیک غذایی از گندم و محصولات کشاورزی گرفته تا خوراک و پوشاک و مایحتاج ضروری مردم و... همه به صورت خدادادی و غیرقابل تحریم در داخل و برای همیشه وجود دارد؛ همچنین منابع سرشار ثروت های انسانی، طبیعی و سرمایه ­ای و بازار بزرگ ۸۰ میلیونی، می­ تواند زمینه هر نوع ترس یا ناامیدی را برای اختلال در زندگی مردم از بین ببرد. اما متاسفانه جنگ روانی دشمن به همراه بی عملی و خستگی قوای سه گانه به ویژه قوه مجریه و عدم اتکا به ظرفیت­ های داخلی علی الخصوص جوانان برومند کشور، دلهای مردم را نگران معیشت و زندگی روزانه خود کرده است.

رهبر معظم انقلاب هم با تفکیک دقیق اعتراضات مردمی از اغتشاشات، به دولت و مسئولان تکلیف نمودند که اقدامات فوری برای علاج دردهای اقتصادی کشور انجام دهند؛ پس نه‌تنها باید اعتراضِ مردم را روا و به‌جا شمرد، بلکه باید بی‌چون‌ و چرا و همراه با تواضع در برابر مردم به مطالبات‌شان گردن نهاد و راهِ «انکار» و «فرافکنی» در پیش نگرفت.

همانطور که مقام معظم رهبری بارها و بارها به استفاده از ظرفیت بزرگ جوانان کشور امر فرموده و امید و آینده کشور را در دستان این جوانان میدانند، ما نیز علاج مشکلات کشور را در گرو جوشیدن اراده و استقامت از درون ملّت دانسته و جوانان امضا کننده این بیانیه نیز در کنار شما مردم عزیز ایران و به دور از بازی­های مخرب سیاست زده و چپ و راست بازی­ های روزگار ما، مصلحانه، در این متن و از طریق تریبون ­ها، رسانه­ ها، جلسات و... مسئولان را نقد جدی خواهند کرد و حاضرند تا برای اصلاح امور و تحول شرایط، توان فکری و مدیریتی خویش را مبذول حرکت ­های تحولی در کنار مسئولان و همچنین حرکت­ های اجتماعی تحول گرا نمایند.

مردم شریف ایران!

امروز جوانان شما در دانشگاه­ها و محیط­های علمی و اجرایی کشور باور دارند اگر ابتکار و نگاه علمی همراه با همت جوانانه، اندکی اجازه بروز یابد و جای چهره­ ها و نگاه­ های فسیل و بی انگیزه به صحنه بیاید می­ توان در سخت ترین شرایط جنگ اقتصادی، نیازهای زندگی مردم را به خوبی تامین نمود، بگونه­ ای که مردم نه تنها در تامین مایحتاج زندگی خود و اداره آن با کمترین سختی مواجه نشوند بلکه کشور از این وضعیت «عقب ماندگی در عدالت اجتماعی» و سرعت کم پیشرفت، تحول یابد و با انقلاب در دیوانسالاری­ های پوسیده و ناکارآمد، سرعت پیشرفت کشور ده­ها برابر شود.

سخنی با رئیس جمهور محترم

جناب آقای رئیس جمهور! مردمی که به شما رای داده اند یا با متانت شما را به عنوان رئیس جمهور رسمی پذیرفته اند از شما و دولت شما، اولا اراده برای حل مسائل و ثانیا انجام فعالیت درست و صحیح و پرحجم برای کاهش مشکلات اقتصادی کشور را توقع داشتند، همان طور که در انتخابات، بارها و بارها وعده داده بودید.

این روزها جوانان حامی شما بعد از گذشت پنج سال از شعارها و عملکردتان بدلیل پیری و خستگی و بی ارادگی دولت و عدم امکان بروز توان خود، سرخورده شده و همه حامیان سابق شما در حال سبقت گرفتن از یکدیگرند تا در اعلام برائت از وضع موجود عقب نمانند

بازیگران و ورزشکاران و سلبریتی­ هایی که سال گذشته همه آبروی خود را به صحنه آوردند و در صفحات مجازی شان هشتگ می زدند #تا_۱۴۰۰_با_روحانی، هنوز سالگرد هشتگ شان نرسیده م ی­گویند اشتباه کرده ­اند و از مردم عذر می ­خواهند.

حامیان سیاسی شما هم از پشت تریبون مجلس اظهار شرمندگی می­ کنند که به خاطر حمایت از شما، نمی توانیم در روی مردم نگاه کنیم.

جناب آقای رییس جمهور! در کنار این موج ناامیدی از شما، تصاویر شما در توچال همزمان با انفجار قیمت ارز، سکه، دلار، مسکن و... به خوبی در بین مردم و طرفدارانتان، دیده شد و جان و دل همه را آتش زد.

آیا نشنیده ­اید سخن مردم را که: اگر تفریح گروهی ­تان در تله کابین و قله ­های رفاه طلبی تمام شد، سری هم به بازار زده و از نزدیک ببینید که بر ما چه می گذرد؟

بر نخبگان و کارشناسان کشور، پوشیده نیست که آنچه امروز در فضای اقتصادی کشور اتفاق افتاده و سبب نارضایتی شده، محصول عدم تحرک دولت و عدم قاطعیت و عدالت گستری قوه قضاییه و عدم قانونگذاری مناسب و نظارت دقیق مجلس شورای اسلامی است؛ که شامل موارد کلان زیر می ­باشد:

عملکرد فاجعه بار بانک­ها در رشد بی رویه نقدینگی که به سمت تولید نرفته و عدم نظارت بانک مرکزی و دولت شما بر عملکرد نهادهای خلق پول و عدم نظارت بر محل هزینه وام­های بانکی؛ امروزه بر کسی پوشیده نیست که بانک­ها و عملکرد آن­ها و نظام فاسد ربوی مدیریت پول در کشور، سبب بخش عظیمی از آشفتگی ارز، مسکن، رانت­ها، اختلاس­ها و... هستند.

انفعال دستگاه اقتصادی دولت در عدم افزایش سالانه نرخ ارز همراه با نرخ تورم جهانی و سایر عوامل که سبب شده شکاف بوجود آمده بصورت دوره­ای بعد از چندین سال با کوچکترین شوک روانی اقتصاد کشور را با جهش و چالش مواجه کرده و احساس ناامنی به وجود آورد.

ضعف سازمان ثبت اسناد قوه قضاییه در عدم راه اندازی سامانه جامع مالکیت املاک و عدم امکان همکاری جهت اخذ مالیات بر سوداگری صاحبان سرمایه در معاملات مکرر حوزه زمین و مسکن و عدم امکان اخذ مالیات بر خانه­ ها و آپارتمان­ های خالی

عدم وجود سیاست­های مشخص دولت در زمینه تولید و تامین مسکن مورد نیاز جامعه و فعالیت بنگاه داری بانک­ها و موسسات مالی و اعتباری و برخی شرکت­های دولتی و نهاد­های حکومتی در زمینه سوداگری بخش زمین و مسکن و عدم نظارت صحیح دولت و دستگاه­های نظارتی و مجلس

فروش بدون شناسه کددار و قابل تشخیص هویت خریدار سکه توسط بانک مرکزی که منابع کلان برخی صاحبان سرمایه را به سودهای بدون پرداخت مالیات میلیاردها تومانی رسانده است و همچنین امکان خرید و فروش ارز خارج از سقف قانونی مجاز

جناب رئیس جمهور

امروز مشکل کشور منابع خرد در اختیار مردم و رفتار خرد آنان نیست بلکه راه حل مشکل را باید در دستان مدیران وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و صاحبان و خالقان منابع کلان از بانک­ها و شرکت های تامین سرمایه صندوق­های بازنشستگی و برخی شرکت­ های دولتی و متنفذین دانه درشت جستجو کرد که سوداگرانه، اقتصاد کشور را رو به تباهی می برند.

جناب آقای روحانی

در این شرایط پیش آمده که حاصل بی عملی و خستگی مدیران پیر و بی انگیزه شما و چشم دوختن صرف به دست­های بیگانگان و امید به خارج از مرزها است پیشنهاد می ­کنیم با توجه به روزهای پرکار پیش رو کابینه خود را با مدیران جوان، باانگیزه، پاکدست، شجاع و متخصص بویژه جوانانی که به شما و شعارهایتان امید بسته بودند ترمیم نمایید.

امروز جوانان کشورمان با هر سلیقه­ ای خواستار برکناری مسئولان ناتوان اقتصادی بویژه رییس بانک مرکزی و مدیران منتخب ژن­ های خوب بخش ارزی این مجموعه می­ باشند.

بعد از عذرخواهی و برکناری رییس بانک مرکزی تیم جدید و جنابعالی باید نظارت کافی بر عملکرد بانک­ها و نقدینگی سرسام آور خلق شده باشید و فورا برای هدایت نقدینگی به سمت تولید اقدام نمائید

مجلس و دستگاه قضایی نیز می­بایست نظارت بیشتری را برای عدم تبدیل بانک مرکزی به دستگاه خلق پول دولت داشته باشند.

پیگیری برای اخذ مالیات و جریمه از سوداگران کلان این روزهای بازار سکه (اخذ مالیات از خریداران بالای ۵۰۰ میلیون تومان سکه) و خریداران ارز و سوداگران روزهای آتی ملک و زمین (اخذ مالیات صد درصدی از خریداران و فروشندگان بیش از پنج ملک در سال) از بانک­ها و شرکت­های دولتی گرفته تا صاحبان سرمایه­ های کلان یا وام گیرندگان کلان با کمک مجموعه­ های اطلاعاتی و دستگاه قضایی ضروری است.

بخشودگی و یا کاهش مناسب مالیاتی و عوارض مختلف برای تولید داخل و مشاغل خرد و کسب و کارهایی که در این مدت بشدت دچار آسیب شده ­اند می ­بایست در دستور کار قرار گیرد.

یقینا با رصد بازارهای سوداگرانه می توان چندین برابر این مبلغ مالیات را بدست آورد.

اما مهمترین اقدام دولت ارائه بسته حفظ ارزش پول مردم با قابلیت سرمایه گذاری نقدینگی عمومی مردم در پروژه های سودآور بویژه در حوزه انرژی و نفت است.

اقتصاددانان جوان و متخصص ما برای اولین بار بصورت رسمی بسته پیشنهادی ارز دیجیتال را به عنوان بهترین جایگزین بازارهای سوداگر جهت خرید و حفظ ارزش پول مردم و هدایت نقدینگی و عبور از تحریم­ ها به دولت شما پیشنهاد می دهند.

اگر راهکارهایی برای حفظ ارزش پول مردم ارائه نشود آشفتگی خاطر توده ­های مردم ادامه خواهد یافت.

متاسفانه وزیر محترم مسکن، راه و شهرسازی با توقف عرضه و تولید مسکن و نداشتن برنامه خاص در حوزه مسکن بیش از پنج سال این حوزه را با بیست میلیون خانوار ایرانی به گروگان گرفته است که به زودی عملکرد ایشان از طرف گروه­ های خودجوش حقوقدان جوان کشور در نهادهای نظارتی، مردمی و بصورت قضایی پیگیری خواهد شد.

ارائه برنامه تولید مسکن و تلاش برای اخذ مالیات بر خانه­ ها و آپارتمان­ های خالی از سکنه و همچنین اجرای ماده ۱۶۹ مالیات مکرر بر خرید و فروش سوداگران مسکن دو اقدام عمده­ای است که علاوه بر توجه به کنترل اجاره بهای اجاره نشین­ ها بصورت عاجل باید در دستور کار قرار گیرد.

جناب آقای روحانی بسته حوزه مسکن شما با توجه ویژه برای اجاره نشینان باید ظرف کمتر از یک ماه اعلام و اجرایی شود تا طبقات محروم از فشار شدید نجات یابند.

طبق آمار اعلام شده مرکز آمار ایران، میزان اجاره نشینی در ۵ سال اخیر، حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است و این بحران ساخته بی تدبیری­ های لجوجانه است.

وزیر محترم صنعت تنها نظاره گر عصیان و گردنکشی شرکت­های خودروسازی است. احتکار و گرانی خودرو بدون هیچ مبنا و دلیلی به بهانه ­های مختلف ادامه یافته و هیچ پاسخی به افکار عمومی داده نمی‌شود.

پیشنهاد ما اخذ مالیات صددرصدی از افزایش قیمت ­های خودروهای داخلی و خارجی بنفع دولت است که باعث از بین رفتن کامل سوداگری در این بخش می شود.

جناب آقای آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه

تصور و باور عدم برخورد قاطع با بدهکاران بانکی سالهاست مایه تمسخر مردم و وهن نظام شده است و مردم می‌گویند که دزدی دانه درشت­های اقتصادی از جیب مردم تحت عنوان معوقات بانکی مصداق اتم این مطلب است که گویند در شهری آفتابه دزد را می گرفتند و دزدی شتر آزاد و رها بوده است.

موکدا معتقدیم مماشات و ضعف قوه قضاییه می ­تواند عامل بسیاری از این نابسامانی­ ها باشد و همانطور که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با مسئولان قضایی فرمودند اگر دستگاه قضایی به وظایف خود به خوبی عمل کند مردم از حکومت راضی خواهند بود.

پیشنهاد ما به شخص جنابعالی که مدعی اعدام و حبس بیست ساله اخلالگران دانه درشت اقتصادی هستید آن است که در شرایط جنگ اقتصادی می­ بایست دادگاه­ های جنگی اقتصادی برای صیانت از مردم شکل گرفته و چند شعبه ویژه برای رسیدگی به اختلالگران کلان اقتصادی ماه­ های اخیر و برخورد و بازگرداندن حقوق بیت المال اختصاص یابد که در آن­ها از قاضیان عدالت گستر و راسخ، شجاعانه و بی مماشات و با پرهیز از لابی گری و اطاله فاسد دادرسی، قضاوت کنند و با گزارش­ های مستمر و شفاف به افکار عمومی زمینه آرامش روانی و ترس اختلالگران بوجود آید.

جناب آقای آملی لاریجانی!

امروز هیچ کس به اندازه شما در عمل نمی­ تواند امید واقعی را به مردم بازگرداند، کافی است چند تن از مفسدان اقتصادی دانه درشت را در ملا عام اعدام کنید تا ببینید مردم تا چه اندازه از این رویکرد حمایت خواهند کرد و امید برخورد با مفسدان در جامعه زنده خواهد شد.

انتظار عملکرد قاطعانه و محکم در برابر مفسدان اقتصادی از سوی شما نه تنها گزاف و بیهوده نیست، که برگرفته از سیره و مشی امیر المومنین (علیه السلام) در برخورد قاطع و بدون مسامحه با مسفدان اقتصادی می ­باشد.

اگر قرارمان بر برپایی عدالت علوی است، اگر الگویمان در قوه قضائیه برگرفته از حکومت امیر المومنی علی (علیه السلام) است که جز با برچیدن و برخورد علنی و قاطع با پایه ­های فساد و رانت در حکومت اسلامی و عدم مصلحت اندیشی­ه ای کاذب، راهی در پیشرو نداریم...

جناب آقای آملی لاریجانی!

تا قبل از پایان زمان ریاست تان بر قوه قضاییه این افتخار را برای خود ثبت کنید. جوانان منتظر وفای به وعده و اعدام و حبس اخلالگران بوده و آن را مدام در محیط افکار عمومی پیگیری خواهند کرد.

امید داریم که این بار، این وعده شما، به بازی­ ها و اطاله ­ها و عدم قاطعیت و شجاعت در پرونده ­های حقوق ­های نجومی و اختلاس ­های نجومی و املاک نجومی، گرفتار نشود.

به نظر کارشناسان جوان کشور سازمان ثبت اسناد قوه قضاییه نقش محوری در حوزه زمین و املاک و قیمت ­های مسکن دارد و تاکنون تاثیر عملکرد دستگاه مذکور تقریبا چیزی نزدیک به هیچ بوده است.

نظر کارشناسان جوان کشور بر این است که برای پیشگیری از تشدید و وقوع بحران در حوزه زمین و مسکن می­ بایست هر چه سریعتر سامانه­ های جامع صاحبان املاک و معاملات این حوزه به سیستم مالیاتی کشور متصل شود.

می دانیم که از جانب لابی ­های اقتصادی و برخی از مسئولان اشرافی ملاک و... تحت فشار قرار خواهید گرفت اما با شجاعتی که از شما و جایگاه­تان توقع می رود، این کار بزرگ را به یاد آه مستضعفان و برای انقلاب و برای دنیا و آخرتتان ترک نکنید.

بخش عمده ای از مشکلات امروز اقتصاد کشور، انحراف اغلب بانک­ها و موسسات مالی و شرکت­های بزرگ دولتی از جمله صندوق­های بازنشستگی و نهاد­های اقتصادی و انتفاع برخی از صاحبان مناصب از این چرخه است، ضروری است تا سازمان بازرسی کل کشور بصورت فعال عمل نموده و با دستگاه­هایی که از وظایف خود منحرف شده و در جهت اخلال در نظام اقتصادی کشور گام بر می دارند برخورد نمایند؛ برخوردی شجاعانه و نه تبلیغاتی و کم تاثیر.

جناب آقای آملی لاریجانی!

برای پیگیری و مذاکره در خصوص مطالبات مردم و اطلاع از برنامه های جنابعالی و دادستان کشور تقاضای فوری برگزاری جلسه ­ای با نمایندگان امضا کننده این بیانیه را داریم.

جناب آقای علی لاریجانی، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی!

حمایت و شراکت شما با ۵ سال عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در بزنگاه­ها و مقاطع سیاسی مختلف که شکل دهنده شرایط موجود است در افکار عمومی ثبت شده و از اذهان عمومی پاک نخواهد شد لذا به شما و نمایندگان محترم مجلس توصیه می ­کنیم حداقل در برابر اقدامات نادرست دولت در عرصه­ های اقتصادی بایستید تا شاید حاصل بی تدبیری در همراه کردن مجلس با دولت، به هر طریق ممکن را، جبران کنید و مجلس به جای وکیل الدوله بودن در زمانه ریاست شما بر صحن­ ها و لابی­ ها، به وکیل مردم در اعتراض به وضع اقتصادی و خواست ایشان برای تحول وضعیت اقتصادی، بدل شود.

نظارت بنظر بی خاصیت و بی تاثیر مجلس بر حوزه نقدینگی نظام بانکی و حوزه مسکن کشور عامل برخی آشفتگی­ های امروز است.

چرا نمایندگان مردم در مجلس نظارتی بر عملکرد چند ساله بانک­ها و تیم اقتصادی دولت در خلق بهمن نقدینگی نداشته و ندارند؟ پاسخ واضح است. زیرا مجلس خود شریک این وضعیت است.

افزایش روزمره هزینه­ های جاری و تشریفات اداری و هزینه­ های غیرضرور دولت در بودجه و عدم نظارت بر بازارهای سوداگر و خلق پول بی ضابطه سبب خیزش نقدینگی به سمت بازار های ارز و بانک­های خصوصی و دلالی مسکن و خودرو و ... شده است.

در این چند روزه میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به چه کسانی برای جبران کمبودها داده شده و چه مجموعه­ هایی ارزها را با قیمت آزاد فروخته اند و یا کالاها را با حدود دو برابر قیمت به بازار وارد کرده اند. آستانه حساسیت و تحریک و نظارت مجلس دقیقا چند میلیارد دلار از بیت المال باید باشد تا نمایندگان به خود تکانی بدهند.

عدم اعمال نظارت صحیح نمایندگان از طریق سئوال و یا استیضاح و تاثیر لابی ­ها برای پس گرفتن امضاها و یا تغییر آرا ممکن است عوارض سنگینی برای استقلال و نظارت مجلس بوجود آورد.

قطعا یکی از مهمترین دلایل وضع موجود همین نکته است که دولتمردان خود را پاسخگو نمی دانند و هیچ احساس خطری نمی­ کنند و خوب می دانند اگر نمایندگان دلسوزی هم پیدا شوند و بخواهند آنها را به مجلس بکشانند، احتمالا بعد از استیضاح با آرای بیشتری به وزارتخانه خود باز می­گردند.

روزگاری قرار بود مجلس در راس امور باشد نه آنکه تاثیر عملکردش همانند یکی از معاونت­ های ذیل نهاد ریاست جمهوری باشد.

مردم انتظار دارند نمایندگان آنها بدون دسته بندی های قبیلگی نظارت بیشتری بر این حوزه­ ها داشته و از ابزار قانونی سوال از رییس جمهور و استیضاح وزرا استفاده نمایند.

جناب آقای لاریجانی!

با توجه به پیش بینی اقتصاددانان جوان کشور مبنی بر هجوم منابع دانه درشت­های سوداگر اقتصادی به عرصه زمین و مسکن در چند ماه آینده پیشنهاد می‌شود قانون مالیات بر ثروت و عایدی و اتصال داده­ های شبکه بانکی به نظام مالیاتی کشور که متاسفانه با تعبیر شخص جنابعالی و به بهانه عدم سرک کشیدن در حساب­های زندگی مردم به کناری نهاده شده همانند تجربیات موفق همه نقاط جهان سریعا در دستور کار مجلس قرار گیرد.

همه می دانیم و بارها در طول این سال­ها برای همه ما اثبات شده است که مردم ما حاضرند سختی­ ها را تحمل کنند بشرط آنکه ببینند مسئولانشان همانند خودشان در سختی و فشار بوده و زندگی­های ساده آنها مرهم دلشان باشد نه آنکه زندگی اشرافیشان در داخل و آقازاده­هایشان در خارج مایه دلسردی و شکستن قلبهایشان باشد.

مردم حاضرند فداکاری کنند بشرط آنکه تلاش شبانه روزی و بیخوابی­ های شما را ببینند نه آنکه سفرها و گشت و گذار آقازاده و تله کابین­ بازی هایتان تیتر رسانه­ ها شود.

در نهایت امضا کنندگان این بیانیه به نمایندگی از جوانان نخبه کشور، تاکید می­نمایند نیاز امروز کشورمان نهضت اجتماعی جوانان برای پیگیری و حل مسائل مردم بصورت آتش به اختیار و مردمی است و بنا داریم در کنار مردم پیگیری­های خود جهت برخورد با اختلالگران اقتصادی از سوی قوه قضائیه و همچنین پیگیری اقدامات سران قوا در حوزه اجاره بها، مسکن، ارز، طلا، خودرو و وضعیت بازار مایحتاج عمومی مردم را در قالب بیانیه ها و اقدامات عملی بصورت مستمر ادامه دهیم.

جوانان و مردم عزیز می‌توانند از طریق کانال (@name_۹۷ ) در پیام رسان های مختلف و ایمیل(name۹۷javanan@gmail.com) با ما در ارتباط باشند.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

اسامی برخی از امضاء کنندگان بیانیه به شرح ذیل می باشند:

زارع – حکیمه / دکتری نانو تکنولوژی از دانشگاه صنعتی شریف - عضو هیأت علمی دانشگاه یزد

جان قربانیان - ابراهیم /کارشناس ارشد حقوق - معاون سابق اداری و مالی شرکت توسعه گردشگری ایران

رائفی پور - علی اکبر / مدیر موسسه فرهنگی هنری پژوهشی مصاف

اسماعیلی - محمد مهدی / دکتری علوم سیاسی مدرس دانشگاه تهران - معاون سابق استاندار اصفهان

ایرانمنش ـ هانی / دبیر مرکز راهبردی جبهه فکری انقلاب اسلامی

کلهر – سینا / دکترای جامعه شناسی ـ مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

سیاح - سید امیر / دکترای مدیریت راهبردی ـ مدیر گروه مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

زرشناس ـ شهریار / دکترای فلسفه ـ هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ـ مولف ۸۰ جلد کتاب در حوزه های جامعه شناسی و فلسفه

ایزد خواه - روح الله / دکترای مدیریت تکنولوژی ـ موسس و مدیرعامل اندیشگاه توسعه منطقه ای فناوران

نیکی ملکی - حجت اله / ارشد ام بی ای شریف - دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران - مدیرعامل مجموعه افسران

ابراهیمی – مجتبی / دکتری مدیریت راهبردی - مدیر کل اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز

نادری – احمد / فارغ التحصیل دکتری دانشگاه فرایه برلین آلمان - مدیر گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

نجاری - محمد حسن/ استاد دانشگاه - مشاور و پژوهشگر معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

نظریان – حسین / لیسانس فقه و حقوق اسلامی - معاون اداری مالی و پشتیبانی قرارگاه صاحب الامر

نظریان - حمید / دکتری کارآفرینی - مدرس دانشگاه

اشتهاردی - کاوه / مدیرعامل سابق موسسه ایران- معاون سابق وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی

جمشیدی ـ مهدی / دکترای جامعه شناسی ـ هیات علمی دانشگاه

غفاری ـ جلال/ دکترای جامعه شناسی ـ عضو هیات علمی دانشگاه

صرامی - مهدی / مدیرعامل مجمع فعالان فضای مجازی

یکتا – علی / معاون سابق برنامه ریزی راهبردی قرب فرهنگی بقیه الله

ملک پور ـ مهدی / دکترای حقوق ـ پژوهشگر حوزه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

فیروزیان ـ شبیر / مدرس و هیات علمی دانشگاه

فرگاه ـ محمدصالح / دکترای مدیریت دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه

علوی – سید حسین / دکترای فلسفه غرب ـ مدرس دانشگاه

زنگنه – محسن / دکتری اقتصاد - رئیس سابق سازمان ملی جوانان استان تهران - عضو هیأت علمی دانشگاه اهل بیت (علیهم السلام

اسلامی - محمدمهدی / روزنامه نگار و پژوهشگر، فعال رسانه ای

بهشت‌آئین – امیرمحمد / دبیر اسبق اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد

شیخی – زهرا / دکتری پزشکی - هیأت علمی پژوهشگاه سرطان - مدیر کلینیک تخصص لنف ادم پژوهشکده سرطان

بدری - محمدحسین / پژوهشگر، فعال رسانه­ای

موازی – فاطمه / دکتری ادیان - مدرس دانشگاه - مجری برنامه های تلویزیونی

ارشدی - وحید / دکترای اقتصاد اسلامی عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات اسلامی

عباسی – مجید / عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

اکبری - روح الله / عضو هیأت مؤسس و مدیر پژوهشکده شهید رضایی - مدیر سامانه سامد

اکبری مجتبی / دکتری مدیریت - دبیر کل جامعه دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی-مدیرکل پیشین تشکلهای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

امیدیان – محسن / دکتری آینده پژوهی - عضو هیأت مؤسس جنبش دانشجویی کشور

امیرگان – امیر / سطح سه حوزه علمیه (طلبه درس خارج) - کارشناسی ارشد ادیان و مذاهب

ترکمانه - محمد / مهندسی هوانوردی(خلبان)- کارشناسی ارشد روابط بین الملل - مدرس دانشکده صنعت هوانوردی - مشاور سابق رئیس سازمان هواپیمایی کشوری

بلوکات - مهدی / دبیر سابق اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور-قائم مقام توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره)

ثابتی - امیر حسین/دانشجوی دکتری علوم سیاسی - فعال سیاسی رسانه ای

خضریان – علی / دبیرسیاسی سابق اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور-قائم مقام روزنامه فرهیختگان

ساجدی – مصطفی / دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران-سردبیر سایت تبیان

جراره - ابوالقاسم/ کارشناس ارشد حقوق جزا - نماینده سابق مردم شریف بندر عباس

جعفری – علی/ دکتری ارتباطات - طلبه درس خارج - فعال رسانه ای

جوادی – علی/ دکتری مدیریت دولتی

نادری – علی/ فعال سیاسی رسانه ای - سردبیر سایت رجانیوز

حسینی طباطبایی- سیدمحمد / کارشناس ارشد مدیریت ساخت - مشاور استاندار سیستان و بلوچستان

خداداده - کمال الدین / درس خارج فقه و اصول - رئیس سابق سازمان ملی جوانان استان زنجان

خسرو آبادی حسن / کارشناسی ارشد مدیریت رسانه - مدیرکل سابق حوزه استاندار ایلام - رئیس سابق مرکز روابط عمومی بنیاد شهید

فتحعلیانی ـ حامد / مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه

انصاری ـ احمد / پزشک عمومی و فعال فرهنگی

روزی طلب - محمد حسن / فعال سیاسی و پژوهشگر تاریخ و معاون مرکز اسناد انقلاب اسلامی

خسرویان – عرفان / دکترای هوافضا - عضو هات علمی دانشگاه

دهنوی - محسن / دکتری نانوتکنولوژی شریف - مدیر عامل پژوهشکده فناوری های پیشرفته

سلیمی - محمد مهدی / دکتری روابط بین الملل - مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری - رئیس اتحادیه دانش آموزی استان تهران

رازقی – جعفر / دکتری بیولوژی و بیوتکنولوژی - عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

منصوری محسن / فرماندار اسبق ورامین و مدیر بنیاد سیاست پژوهی راهبردی تمدن اسلامی

مومن - رقیه سادات / عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

شایسته – زهرا / دکتری روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی

آل حسینی - سیده زهرا/کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی - مدیرعامل شرکت تعاونی ارتباطات سامان گستر

رضایی – میلاد / دکتری دانشگاه صنعتی امیر کبیر - عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

مهدی – رئیسی / دکتری تخصصی فارماکولوژی – مدرس دانشگاه

ساعی - محمد حسین / دکتری ارتباطات - عضو هیأت علمی دانشگاه صداوسیما - رئیس دانشکده ارتباطات صدا و سیما

حسینی ـ سید محمدرضا / عضو هیات موسس و دبیر سابق اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور

سراجی - مهرداد / دکتری مدیریت - مدیرکل سابق حوزه معاونت اجرایی رئیس جمهور

سلگی - روح الله / دکتری علوم سیاسی - معاون سابق مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

شاکری - محمد علی / کارشناسی ارشد صنعتی امیر کبیر - مدرس دانشگاه

شانقی – علی / عضو هیأت علمی دانشگاه ملایر

اسماعیلی - سجاد/دکترای داروسازی - معاون سابق علمی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شفیعی ثابت – جواد / کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی - فرماندار سابق شهرستان شفت – مشاور سابق استاندار گیلان

شمسی پور – علی / دکتری مهندسی مواد - عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر

شیرمردی - سید پژمان / هیأت علمی پژوهشگاه سازمان انرژی اتمی

غلامیان - سید اکبر / دکتری صنایع - عضو هیت علمی دانشگاه بابل

فدوی - محمد حسین / کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث - معاون مدیرکل برنامه ریزی امور قرآن و عترت وزارت ارشاد

فرجی – جعفر / عضو سابق هیات امنای باشگاه دانش پژوهان جوان المپیادهای کشور - مدیرعامل سابق موسسه طلوع حق

فرخی - مرتضی / دکتری علوم سیاسی - ریاست سابق دانشگاه پیام نور واحد کهریزک

کرمی – سعید / دکتری حقوق - شهردار سابق اسلامشهر مدرس دانشگاه

کفاشی – اسماعیل / مدرس دانشگاه - کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری از دانشگاه امیرکبیر

گل محمدی – حمیدرضا / کارشناس ارشد علوم سیاسی - کارشناس نهاد ریاست جهموری

گودرزی - میلاد/ کارشناس ارشد مدیریت - مدیر تلویزیونی اینترنتی آرمان

متفکر آزاد - روح اله / عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز دکترای بیوشیمی – رئیس کانون فرهنگی آصف

محمد خانی - محمد رضا / پژوهشگر - مدیرکل سابق بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت جهادکشاورزی

معاف – علیرضا / دکتری علوم قرآن و حدیث - مدرس دانشگاه - مشاور سابق وزیر ارشاد - معاون پژوهشی بنیاد سیاست پژوهی مرکز تمدن اسلام

نعمتی ـ میثم / دکترای مدیریت تهران ـ موسس شبکه طلایه داران جهادی

معلمی - مجد الدین / مدیرکل سابق اجتماعی و تشکلهای سازمان ملی جوانان - رئیس سابق سازمان ملی جوانان استان قم - معاون نهاد کتابخانه های کشور - رییس حوزه هنری استان قم

منعمی – مجید / دکتری مدیریت رسانه - کارشناس سابق دفتر رئیس جمهور

محمدی - سید محمد باقر/کارشناس ارشد مدیریت - فرماندار سابق شهرستان شهرضا

میرزایی تبار – مهدی / کارشناسی ارشد تعلیم و تربیت اسلامی

نوروزی - مجتبی/ دکتری علوم سیاسی - هیأت علمی دانشگاه شهر کرد - رئیس سابق سازمان ملی جوانان در استان چهار محال و بختیاری

نیکی ملکی – جواد / دکتری مدیریت رسانه - پزوهشگر

همتی – علی / دکتری عمران - معاون حوزه معاونت بین الملل ریاست جمهوری

همتی – مقداد / دکتری عمران - طراح و مدیر پروژه مسکن مهر کشور - مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی

واحدی – مهدی / دکتری تکنولوژی آموزشی - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

بذرپاش - مهرداد / نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی

نصیر پور - رضا / استاد سطح حوزه علمیه تهران

علوی - سید یاسر / استاد سطح عالی حوزه علمیه تهران

اسماعیل ساوج - حمید رضا /کارشناس ارشد کامپیوتر - عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات سامان دیتا

طهماسبی - پرهام / دبیر جامعه دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان

بکتاشی - حسن / دبیر کل سازمان اسلامی دانشجویان ایران (سادا)

سعادتی - محمد علی / نماینده ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در تشکلهای اسلامی سیاسی استان کرمان

پیرمرادیان – مسعود / فعال فرهنگی در حوزه نشر- کارشناس ارشد مدیریت

مرادی - عبدالله / دکترای علوم سیاسی و پژوهشگر ارشد مسایل سیاسی و بین الملل

شورابی - وحید / دبیر مرکز هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی- عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی کشور - عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور

بهشتی – رضا / مدرس دانشگاه و رئیس شورای مرکزی جامعه دانش آموختگان داشنگاه آزاد اسلامی

سالار – فاطمه / عضو هیئت علمی دانشگاه

محمد بیگی – فاطمه / دکتری اطلاع رسانی

بیگی حبیب آبادی – محمدتقی/ استاد سطح عالی، حوزه علمیه امام رضا(ع)

امیری کچمی – سمیه / کارشناسی ارشد مهندسی آموزش کشاورزی

رهبری - روح الله/ مدرس حوزه و دانشگاه - رئیس هیئت مدیره بنیاد بعثت قم

بیانی - علی / دبیر کل سابق دفتر تحکیم وحدت

عامری - مهدی / استاد کلام و اصول ، حوزه خاتم الاوصیا(عج) تهران

عباسی - علی احمد/ دانشجو دکتری - دبیر کل تشکل دانشجویی امام صادق علیه السلام

شمشیری - ابراهیم / دکتری علوم ارتباطات دبیر اسبق جامعه اسلامی دانشجویان

واعظی – رضا / رئیس بسیج اساتید دانشگاه صداوسیما و رئیس خبرگزاری ایسکانیوز

ناصری – احمد / پزشک عمومی و فعال فرهنگی رسانه ای

شایسته فرد – رضا / دکتری علوم سیاسی.استاد دانشگاه و دبیر تشکل استانی نخبگان حوزه و دانشگاه

فلاحی – احمد / استاد حوزه و عضو هیئت علمی دانشگاه

شفیعی – علی / دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران

مرادی - ابوالفضل / استاد سطح عالی،حوزه علمیه امام حسین(ع)،

دادمان - محمد مهدی / عضو بنیاد ملی نخبگان - مسئول سابق بسیج دانشجویی شریف - معاون تعلیم و تربیت سازمان بسیج دانشجویی

باقری – مهرداد / دکتری مدیریت آینده پژوهی

احمد پور - حامد/ سطح عالی خارج فقه و اصول و مدرس حوزه

احسان بخش – حجت / سطح عالی خارج فقه و اصول و مدرس حوزه

بهاروند - حسن / نماینده سابق ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی در امور تشکلهای دانشجویی خراسان

زارع – یوسف / مدرس دانشگاه علوم پزشکی

فرزین راد - رویا / عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

پورعبدالله – مرضیه / کارشناسی ارشد اقتصاد - دانشگاه تربیت مدرس

محسنی - عادل / مدیر مدرسه علمیه امام خمینی ره تهران و استاد سطح عالی ، حوزه امام خمینی(ره)

پور رجبیان - فاطمه / کار شناسی ارشد فلسفه - معاون سابق قرارگاه شهید باقری

امیر – سروش / مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه انقلاب اسلامی

ماهگی - محمد امین / دبیر سیاسی انجمن اسلامی مستقل دانشکده فنی دانشگاه تهران

عبدی – علی / دبیرسیاسی سابق اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور

ودود حیدری - محمد / دکتری پزشکی دانشگاه تهران - رییس سابق بسیج دانشجویی کشور و مدیر عامل سابق روزنامه جوان

شریعتی نیاسر - مالک / دکتری مهندسی انرژی

محمدی ـ رضا / عضو هیات علمی دانشگاه تبریز ـ دکترای شیمی

چمندی ـ ابوالفضل / دبیرکل سابق جامعه اسلامی دانشجویان کل کشور

مرادی - حسن / جانشین بسیج اساتید حوزه های تهران ـ مسئول موسسه جهادی بلاغ مبین

مستغیث - محمد هادی / استاد سطح عالی، حوزه امام صادق(ع)،شهریار

امامی فر – علی/ عضو هیئت علمی دانشگاه و مسئول سابق نهاد رهبری در دانشگاه آزاد همدان

معین – بهزاد/ مدرس و عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان

ابراهیم زاده – بهنام/ دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا – شهردار سابق گیلان

حسین زاده – مهدی/ عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

نظیفی – احسان/ عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

سلیمانی – فرشاد/ عضو هیأت علمی دانشگاه ملایر – مسئول NGO بین المللی صلح ناتمام

قانعی – رشید/ دکتری، مدیریت دولتی - مدیر نهاد دانش بنیان توسعه صنعت و مدیریت شریف

کازرونی - حسین/ فعال رسانه‌ای، کارشناس و طراح رسانه‌های نوین

پورخوش سعادت - محمد/ دکتری جامعه شناسی سیاسی - مدرس دانشگاه گیلان

عموزاد – عبدالله/مدرس دانشگاه – کارشناس ارشد مدیریت

اسماعیلی - مصطفی/هیات علمی دانشگاه خوارزمی

پوراحمدی - سید مجید/ دانشجو دکتری مدیریت منابع انسانی - فرماندار سابق شهرستان خوانسار

مولایی- احمد رضا/ دکتری مدیریت - مدیرعامل شرکت گردشگری انتخاب

حسینقلی زاده مقدم - سعید/دانشجو دکتری مکانیک - شهردار سابق منطقه ۱۰ مشهد

رمضانی - حمید رضا /کارشناس ارشد مکانیک - مدیر عامل شرکت تاسیسات حرارتی اصفهان

عسگری فر - سید حامد /کارشناس ارشد فلسفه اسلامی - مدرس دانشگاه و مدیر سابق کانون پرورش فکری اصفهان

واسعی – فاطمه / دکترا و مدرس حوزه و دانشگاه

زندیه – مهناز / دکترا و مدرس حوزه

اعتمادی نسب – هما / دانشجوی دکتری علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان

امین رعایایی - سعید/کارشناس ارشد معارف اسلامی و خارج فقه و اصول - عضو هیات موسس و هیات امناء بنیاد بقیه الله اصفهان

ناموری – مهشید / فوق لیسانس هنر استاد دانشگاه

ملکوتی - حمید رضا /کارشناس ارشد مدیریت پروژه - مدیر بازرگانی شرکت بازرگانی افرا

شمسایی نیا – رامین/ دکتری علوم ارتباطات - دبیر اسبق شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه­های سراسر کشور - مدیر گروه سابق دانش و اقتصاد شبکه سه سیما

قائد شرف - محمد حسین/دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت - دانشجوی دکتری فیزیک هسته ای امیر کبیر

اسلامی - محمد علی/دانشجوی دکتری علامه طباطبایی

کاشفی – محمد رضا /دکتری مدیریت - مسئول سابق دانشگاه شهید بهشتی

جهانیان – شهیده / عضو هیت علمی دانشگاه تربیت مدرس

محمدی فرد – بشری / عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

اسلامی - محمد علی / دبیر اسبق تشکیلات دفتر تحکیم وحدت

عظیمیان - طاهره / دکتری ادبیات فارسی مدرس دانشگاه علمی و کاربردی

محمدی فرد - بشری / دکتری حقوق عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

جهانیان - شهیده / دکتری مامایی عضو هیت علمی دانشگاه تربیت مدرس

منیری - حامد / دکترای فقه و حقوق - فرماندار سابق سمیرم

خرازیان - حسین / دکتری علوم سیاسی و هیات موسس موسسه فرهنگی یادگاران امام

عباسی مهر - مهدی / دبیر اسبق تشکیلات دفتر تحکیم وحدت

طاهر خانی - فاطمه / دکتری علوم سیاسی پژوهشگر مرکز اسناد انقلاب اسلامی

باقری – شهلا / دکتری جامعه شناسی عضو هیت علمی دانشگاه خوارزمی

وکیلی – حمیدرضا / مدیر مدرسه عالی فقه و اصول عسگریین و استاد سطح عالی حوزه علمیه قم

معصومی اصل - منصوره / مدیر موسسه قرآنی بیت النور و مشاور اسبق فرماندار کرج دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث

حافظی نسب - مهدی / استاد حوزه و سخنران سیاسی و فرهنگی و مذهبی

امیدیان – حسین / قائم مقام قرارگاه خاتم الاوصیاء استان البرز و معاون اسبق شهردار کرج

زرگر - وحید / فعال سیاسی و روزنامه نگار استان قزوین

حاجی احمدی - محمدجواد / دانشجوی دکتری مخابرات دانشگاه تهران - فعال فرهنگی تربیتی شهر اصفهان

کمیلی - امیرحسین / فعال سیاسی فرهنگی اصفهان - مدیرعامل سابق سازمان بازیافت شهرداری اصفهان

نوروزی - محمد / دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران-قائم مقام پاتوق رسانه­های انقلاب اسلامی

ایران پور - علی / حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری _نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی _مشاور سابق حقوقی و امور مجلس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور

زینلیان - مهران / دکتری عمران، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در استرالیا و نیوزیلند

نادی – میثم/ مداح اهل بیت و مدیر مسئول سایت خیبرآنلاین

فوقی - مهدی / رییس سابق شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش اموزان کشور - فعال ومبلغ بین الملل - رییس مرکزفرهنگی تبلیغی پاریس

قمی - محمد / استاد حوزه و دانشگاه - مدیر سابق حوزه دانشجویی شریف

جلوانی - جواد / طلبه فعال حوزه علمیه اصفهان، کارشناسی ارشد مدیریت رسانه - سردبیر پایگاه خبری ندای اصفهان

علوی - سید ارشاد / فعال سیاسی فرهنگی عضو سابق تشکل المهدی اصفهان و شورای مرکزی جام اصفهان

صالح لباف زاده - محمد / دکتری مهندسی عمران - پژوهشگر دانشگاه امام حسین علیه السلام - مدیر فرهنگی سابق دانشگاه صنعتی شریف

محمدی - راضیه / مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بین المللی مهندسی سیستم­ها و اتوماسیون- خبرنگار نمونه استان و کشور

ماهگلی - محمد امین / بسج اساتید حوزه های تهران ـ مسئول موسسه جهادی بلاغ مبین

جهانیان - شهیده / دکتری بهداشت باروری - عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

رئیسی – مهدی / دکتری تخصصی فارماکولوژی دانشگاه شیراز - مدرس دانشگاه

عباسی(اشلقی) - مجید / عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

فرهادیان - محمدحسین / دانشجوی دکتری روابط بین الملل

کریمی - امیرحسین / مسئول بسیج دانشگاه شریف

فیروزآبادی - عباس دهقانی/ دانشجوی دکترای مهندسی هوافضا/دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شهابی - علی / تسهیلگر سیستم‌ها؛ دکتری مهندسی صنایع

حاجی احمدی - محمدجواد / دانشجوی دکتری مخابرات دانشگاه تهران- فعال فرهنگی تربیتی

برزگران - وحید / دانشجوی دکتری مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی شریف

احمدزاده - رسول / قاضی دادگستری دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس

ذوقی - محمد / دکتری روابط بین الملل - مسئول اسبق بسیج دانشگاه صنعتی اصفهان

رضوانی پور- محمد رضا / استاد سطح،حوزه امام حسن عسگری(ع)

علیپور - رضا / دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران

آیت اللهی - سید مجتبی / استاد سطح عالی، حوزه حجت بن الحسن(ع)

طونی - حامد / دانشجوی دکتری فلسفه غرب - مسئول مدرسه علوم انسانی اسلامی صدرا

سید جواد - هاشمی / دکتری علوم راهبردی - هیات علمی دانشگاه و کارشناس رسمی قضایی

اخوان- منصوره / دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران

کبودی - ابوالفضل / دانشجوی دکتری عمران

مردانیان - حمید / دکتری علوم سیاسی مدرس دانشگاه

سائلی آل امین - علیرضا / دکتری مدرس دانشگاه فنی حرفه ای

زمانی رهبر - محمد حسین / استاد سطح عالی، حوزه آیت الله مجتهدی(ره)

محرمی پور - شیما / دانشجوی دکتری برق الکترونیک دانشگاه تهران

حاتموند - شاهین / دانشجوی دکتری پزشکی

ابراهیم زاده - علی / استادیار سابق دانشگاه کارامان ترکیه

آقاخانی - بانو / دانشجوی دکتری مدیریت_ مسئول موسسه جهادی آل طه، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

جونقانی مطلبی - محسن / دانشجوی دکتری روابط بین الملل _ مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسائل منطقه و بین الملل

عظیمی - مجید / استاد سطح عالی،حوزه عبدالعظیم(ع) شهرری

ولیان - صادق / دکتری پزشک عمومی _ مدیر بیمارستان امام جعفر صادق (ع)

مداحی - احمد/ دبیر اسبق قرارگاه شهید زین الدین خوزستان_ مسول سابق مرکز تولیدات فرهنگی هنری بسیج

بهاروند - حسن/ قائم مقام مؤسسه فرهنگی طلایه داران - عضو شورای راهبردی فرهنگی دانشگاه جمعیت هلال احمر

احمدی - اسماعیل / دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی - رئیس جبهه جهادی منتظران خورشید

نعیمی - ابراهیم/ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی - مدیر سابق فرهنگی دانشگاه علامه و مدیر امور دانشجویی سابق دانشگاه علامه

حسین زاده یزدی - مهدی / عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

کلهر – سینا / دکتری جامعه شناسی - مدیر کل فرهنگی مرکز پژوهش­های مجلس

قیومی - مهدی / استاد سطح عالی، حوزه آیت الله مجتهدی(ره)

مدنی - سید امیرحسین / دکتری مدیریت رسانه - مدیرعامل اسبق شرکت گسترش انفورماتیک ایران

عزیزی - وحید / کارشناس ارشد اقتصاد، پژوهشگر حوزه مالیات

سلیمانی - مجید / دکتری ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

رضاخواه - علیرضا / دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

اصغری راد - جواد / دکتری مطالعات آمریکا از دانشگاه فرایه برلین آلمان عضو هیات علمی دانشگاه