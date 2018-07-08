دولت در شرایط سخت باید در کنار مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی کیخا عصر امروز در جلسه راهبردی اقتصاد مقاومتی که با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در محل فرمانداری زابل برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص منطقه سیستان انتظار داریم دولت در شرایط سخت نیز در کنار مردم باشد.

وی با اشاره به ضرورت توسعه متوازن در استان سیستان و بلوچستان افزود：عدم توسعه فعالیت های اقتصادی در منطقه سیستان سبب شده تا نهاد هایی همانند شهرداری ها هم ضعیف باشند و توان انجام فضاسازی و زیباسازی در شهرها را نداشته باشند.

نماینده مردم سیستان در مجلس تصریح کرد: یکی از مشکلات این منطقه نبود زمین دولتی است که این معضل مانع اجرای پروژه های مختلف در منطقه سیستان شده است.

وی ادامه داد: از همین رو باید با ایجاد زیرساخت های مناسب در زمینه های مختلف از جمله راه، واردات و صادرات، بازارچه های مرزی و همچنین ایجاد شهرک صنعتی به سمت توسعه منطقه سیستم قدم برداشت.

کیخا با اشاره به اینکه اقشار آسیب پذیر در این منطقه نیازمند توجه ویژه هستند، گفت: همچنین لازم است به صنعت فرش که هنر اصیل منطقه سیستان است توجه ویژه ای شود.

وی بیان کرد： باید از همه ظرفیت های سیستان بهره برداری کرد زیرا تنها با مدیریت صحیح می توان اهداف توسعه ای را در این منطقه محقق کرد.

نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع اشتغال مهمترین مسئله است که باید در این منطقه مورد توجه قرار گیرد.



وی با اشاره به اینکه وزارت صنعت و معدن برنامه های متعددی در کشور در بخش نساجی و بهره گیری از صنایع دریایی و همچنین صادرات و واردات پیش بینی کرده است، بیان کرد: در این راستا در بخش تولید پوشاک ۶ استان انتخاب شده اند که سیستان و بلوچستان نیز از آن جمله آنهاست.

کیخا ادامه داد： طبق این طرح در بخش نساجی در هر استان ۲۰ کارگاه راه اندازی می شود و ۹۰ درصد تسهیلات نیز پرداخت می شود که فعال نگه داشتن این واحد ها باید در اولویت قرار گیرد.