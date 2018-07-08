انفجار گاز سبب سوختگی دختر بابلی شد

غلامرضا روشن سخنگوی اورژانس بابل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بعداز ظهر یکشنبه طی تماسی خانواده ای با سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل، سوختگی دختر ۱۷ ساله در روستای باغدشت گنج افروز گزارش شد گفت: تکنسین های اورزانس ۱۱۵ بابل در کمترین زمان ممکن در محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این حادثه که به علت نشت از محل اتصال شنلگ گاز به گاز رخ داده بود، دختر ۱۷ ساله پس از روشن کردن گاز و انفجار از ناحیه صورت، دو دست و دو پا دچار آسیب دیدگی می شود و تکنسین های اورژانس ۱۵پس از اقدامات پزشکی درمانی اولیه، بیمار را به بیمارستان سوانح سوختگی شهید زارع ساری منتقل کردند.