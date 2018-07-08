خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: روسیه همچنان در کانون توجهات اهالی ورزش است. کشوری که توانست میزبانی خوبی از بیست و یکمین دوره رقابت های جام جهانی داشته باشد تا علاقمندان به فوتبال پس از گذشت ۶۰ بازی، منتظر بازی های مرحله نیمه نهایی باشند.

تیم ملی فوتبال فرانسه پس از پشت سر گذاشتن تیم هایی چون استرالیا، دانمارک، پرو، آرژانتین و اروگوئه خود را در قامت مدعی کسب جام زرین جهانی معرفی کرد تا حالا منتظر بازی روز سه شنبه با بلژیک باشد.

بلژیکی که از همان نخستین بازی خود با پاناما نشان داد پدیده رقابت هاست و می تواند بزرگان جام را یکی پس از دیگری حذف کند. اتفاقی که با برد تیم هایی نظیر انگلیس در مرحله گروهی و پیروزی مقابل برزیل در یک چهارم نهایی رنگ واقعیت به خود گرفت تا ادن هازارد و هم تیمی هایش به موفقیت در بازی نیمه نهایی و خلق شگفتی دیگر برای هوادارانشان در بازی مقابل فرانسه امیدوار کنند. خط حمله زهردار بلژیک توانسته است بطور میانگین بالای دو گل در هر بازی از جام به ثمر برساند تا مهاجمان این تیم تبدیل به کابوس هوگو لوریس کاپیتان و دروازه بان فرانسه شود.

فرانسه که آخرین قهرمانی خود را ۲۰ سال پیش با هدایت «امه ژاکه» و عملکرد فوق العاده بازیکنانی نظیر زین الدین زیدان، یوری ژورکائف، فابیان بارتز، لوران بلان و مارسل دسایی کسب کند حالا با بازیکنانی همچون کیلیان امباپه، آنتونی گریزمان، عثمان دمبله و ... به فکر تکرار قهرمانی جهان است.

در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی جام بیست و یکم، تیم ملی فوتبال انگلیس بی آنکه ستاره‌های نامداری داشته باشد به مصاف کرواسی می رود.

سه شیرها در گذشته بازیکنانی همچون دیوید بکهام، دیوید سیمن، استیون جرارد و فرانک لمپارد و ... را در اختیار داشت که آرزوی هر کشوری بود تا یکی از سوپراستارهای فوتبال دنیا را در اختیار داشته باشد. اما تمام این بازیکنان نتوانستند حضور در نیمه نهایی جام جهانی را تجربه کنند تا حالا امیدهایشان به تصمیمات گرت ساوت گیت سرمربی انگلیس و ساق پای بازیکنانی نظیر هری کین، لینگارد و استرلینگ باشد تا آرزوی دیرینه آنها را با پیروزی مقابل کروات ها برآورده کنند و فینالیست جام لقب بگیرند.

کرواسی را اگر بهترین تیم تاکتیکی جام نخوانیم می توانیم در زمره فنی ترین تیم ها قرار دهیم. فوتبال زیبا و رو به جلوی شاگردان زلاتکو دالیچ سبب شد تا آنها به راحتی از سد تیم هایی نظیر نیجریه، آرژانتین، دانمارک بگذرند و در یک چهارم نهایی هم میزبان را در ضربات پنالتی شکست دهند و به نیمه نهایی برسند.

کروات ها با «ویچ» های خود نظیر لوکا موردیچ، مانزوکیچ، راکیتیچ و ... در قامت مدعی کسب جام حاضر شده اند تا شاید بتوانند مقام سومی خود در رقابت های جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه را با پیروزی مقابل انگلیس و حضور در فینال بهتر کنند.

باید منتظر ماند و دید دو دیدار بزرگ سه‌شنبه و چهارشنبه شب چگونه طی خواهد شد و بالاخره کدام تیم ها به فینال معتبرترین رویداد بین المللی فوتبال ملی راه پیدا خواهند کرد. شاید دو تیم فرانسه و انگلیس راهی فینال شدند و شاید هم دو مهمان ناخوانده این مرحله یکی بلژیک و کرواسی به فینال رسیدند. البته احتمالات دیگری هم وجود دارد. بلژیک - انگلیس یا فرانسه - کرواسی هم می تواند احتمالات دیگر فینال باشند.

برنامه دیدارهای مرحله نیمه نهایی جام بیست و یکم به شرح زیر است:

سه شنبه ۱۹ تیر:

* فرانسه - بلژیک - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه سن پترزبورگ

چهارشنبه ۲۰ تیر:

* انگلیس - کرواسی - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه لوژنیکی مسکو