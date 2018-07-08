بازیکن تیم ملی فوتبال روسیه اعلام بازنشستگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدافع ۳۸ ساله تیم ملی فوتبال روسیه که رکورد دار پوشیدن بیشترین پیراهن کشورش هم هست، با حذف از جام جهانی ۲۰۱۸ اعلام بازنشستگی کرد.

ایگناسویچ در جام جهانی ۲۰۱۸ در پنج بازی برای تیمش به میدان رفت و در دو بازی ضربه پنالتی خود را به گل تبدیل کرد. ایگناسویچ با ۱۲۷ بار پوشیدن پیراهن کشورش رکورد دار است.

وی در این باره گفت: پیام های بسیار زیادی در اینستاگرام و واتس اپ دریافت کردم و باید بگویم برای همه چیز از شما ممنونم. فکر نمی کردم فوتبال خود را در چنین موقعیتی به پایان ببرم. از اینکه بخشی از این تیم بودم خوشحالم. ۲۰ سال بازی کردن برای مردمم باعث افتخار است.