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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۰:۱۷

سه ماهه نخست امسال؛

۸۰میلیارد ریال برای توانمند سازی مددجویان آذربایجان غربی هزینه شد

۸۰میلیارد ریال برای توانمند سازی مددجویان آذربایجان غربی هزینه شد

ارومیه - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غربی گفت: بیش از هشت میلیارد تومان تسهیلات سه ماهه اول امسال برای توانمند سازی مدجویان کمیته امداد آذربایجان غربی پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز سهندی یکشنبه در مراسم تودیع ومعارفه رئیس کمیته امداد امام مهاباد با اعلام این خبرگفت: امسال ۱۸۷میلیارد تومان اعتبار برای طرحهای توانمند سازی مددجویان کمیته امداد استان اختصاص داده شده است.

وی با بیان اینکه در سه ماهه اول امسال هم هشت میلیارد تومان تسهیلات برای ۳۰۰ طرح اشتغالزایی و توانمند سازی پرداخته شده است اضافه کرد: امسال قرار است  ۲۹۰۰ خانوار استان توانمند و از چرخه حمایتی خارج شوند.

در پایان این مراسم حسین خضری به عنوان مسئول کمیته امداد امام خمینی(ره) مهاباد معرفی و از زحمات چند ساله مامندی پور تقدیرشد.

کد مطلب 4342065

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