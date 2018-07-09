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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۲

باپتیستا: «نیمار» بیش از حد نقش بازی می کند

باپتیستا: «نیمار» بیش از حد نقش بازی می کند

بازیکن سابق تیم ملی فوتبال برزیل تاکید کرده ستاره فعلی تیمش گاهی بیش از حد خود را زمین می زند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیمار گاهی بیش از اندازه تئاتر بازی می کند و به گفته خولیو باپتیستا، بازیکن ۲۶ ساله باید این عمل را ترک کند. اسطوره فوتبال برزیل در این باره گفت: اینکه نیمار گاهی نقش بازی می کند صحیح است، اما باید یادمان باشد که زیاد روی او خطا می شود. زمان هایی می بینیم که او روی زمین است و از خطا شکایت می کند و ما در صحنه آهسته می بینیم که بازیکن حریف با پا روی مچ او رفته و او واقعا درد می کشد. برای همین در فوتبال چیزهای زیادی هستند که ممکن است بزرگ نمایی شوند.

این برزیلی ۴۷ ساله ادامه داد: اینکه او گاهی دایو می کند درست است، که البته برای فوتبال خوب نیست اما گاهی هم واقعا مورد خطاهای سنگین قرار می گیرد.

نیمار در رقابت های جام جهانی ۲ گل زد، اما روند آنها با شکست مقابل بلژیک به پایان رسید.

کد مطلب 4342120

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