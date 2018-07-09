باپتیستا: «نیمار» بیش از حد نقش بازی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، نیمار گاهی بیش از اندازه تئاتر بازی می کند و به گفته خولیو باپتیستا، بازیکن ۲۶ ساله باید این عمل را ترک کند. اسطوره فوتبال برزیل در این باره گفت: اینکه نیمار گاهی نقش بازی می کند صحیح است، اما باید یادمان باشد که زیاد روی او خطا می شود. زمان هایی می بینیم که او روی زمین است و از خطا شکایت می کند و ما در صحنه آهسته می بینیم که بازیکن حریف با پا روی مچ او رفته و او واقعا درد می کشد. برای همین در فوتبال چیزهای زیادی هستند که ممکن است بزرگ نمایی شوند.

این برزیلی ۴۷ ساله ادامه داد: اینکه او گاهی دایو می کند درست است، که البته برای فوتبال خوب نیست اما گاهی هم واقعا مورد خطاهای سنگین قرار می گیرد.

نیمار در رقابت های جام جهانی ۲ گل زد، اما روند آنها با شکست مقابل بلژیک به پایان رسید.