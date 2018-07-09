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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۹

رزمایش مشترک نیروی دریایی رژیم صهیونیستی و فرانسه

رزمایش مشترک نیروی دریایی رژیم صهیونیستی و فرانسه

نیروی دریایی رژیم صهیونیستی و فرانسه رزمایش مشترکی را در آب‌های دریای مدیترانه برگزار کردند که این اولین مانور مشترک بین دو طرف از سال ۱۹۶۳ محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، مانور دریایی مشترک میان نظامیان رژیم صهیونیستی و فرانسه که نخستین مانور مشترک میان دو طرف از سال ۱۹۶۳ تاکنون به شمار می آید اخیرا در جنوب فرانسه برگزار شد.

این مانور ۳ هفته پیش در سواحل شهر تولون در جنوب فرانسه آغاز شد و طی آن نیروی دریایی دو طرف شیوه مقابله با حملات موشکی و حمله کشتی‌ها و قایق‌های حامل تروریست‌های انتحاری را تمرین کردند.

یک سرهنگ نیروی دریایی رژیم صهیونیستی تصریح کرد که این رژیم درصدد تقویت روابط و همکاری با ارتش فرانسه به صورت کلی و ناوگان جنگی این کشور به صورت ویژه است.

کد مطلب 4342130

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