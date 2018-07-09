رزمایش مشترک نیروی دریایی رژیم صهیونیستی و فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، مانور دریایی مشترک میان نظامیان رژیم صهیونیستی و فرانسه که نخستین مانور مشترک میان دو طرف از سال ۱۹۶۳ تاکنون به شمار می آید اخیرا در جنوب فرانسه برگزار شد.

این مانور ۳ هفته پیش در سواحل شهر تولون در جنوب فرانسه آغاز شد و طی آن نیروی دریایی دو طرف شیوه مقابله با حملات موشکی و حمله کشتی‌ها و قایق‌های حامل تروریست‌های انتحاری را تمرین کردند.

یک سرهنگ نیروی دریایی رژیم صهیونیستی تصریح کرد که این رژیم درصدد تقویت روابط و همکاری با ارتش فرانسه به صورت کلی و ناوگان جنگی این کشور به صورت ویژه است.