شیخ عیسی قاسم به فرودگاه بین المللی بحرین منتقل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، آیت الله عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین توسط خودروهای اورژانس از بیمارستان ابن النفیس به فرودگاه بین المللی بحرین منتقل شد.

فعالان شبکه های اجتماعی روز گذشته از «احتمال» انتقال شیخ عیسی قاسم به لندن در صبح دوشنبه خبر داده و از مردم خواسته بودند برای بدرقه و خداحافظی با شیخ صبح دوشنبه در فرودگاه منامه حضور یابند.

گفتنی است که دولت بحرین برای آیت الله شیخ عیسی قاسم گذرنامه ای موقت که تنها یکسال اعتبار دارد، صادر کرده است.

تیم پزشکی شیخ طی هفته گذشته با توجه به نتیجه آزمایشها و وخامت وضعیت سلامتی وی، امکان درمان شیخ را تنها در خارج از بحرین تشخیص داده و بر لزوم انتقال فوری وی به خارج تأکید کرده اند.

این در حالی ست که رژیم بحرین طی حکمی پادشاهی در سال ۱۳۹۵ / ۲۰۱۶ تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم را لغو نموده و طبق قوانین، شیخ از در دست داشتن مدارک احراز هویت بحرینی از جمله گذرنامه معتبر جهت سفر به خارج محروم شده است.

به نظر می رسد آل خلیفه باتوجه به وخامت وضعیت سلامت شیخ -در نتیجه محاصره دو ساله منطقه الدراز محل سکونت شیخ و همچنین بازداشت خانگی یکساله وی- فوراً دست بکار شده و امکان خروج شیخ از بحرین را از طریق صدور گذرنامه موقت یکساله (و نه از طریق بازگرداندن تابعیت) فراهم کرده است.