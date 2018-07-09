مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن کوچک و متوسط اعمال شود

مجید شاکری در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، اظهار داشت: ضمن اینکه دریافت این نوع مالیات ایده بسیار خوبی است ولی در شرایط خاص امروز اگر به دنبال اعمال مالیات بر عایدی سرمایه هستیم لازم است ملاحظات جدی در نظر داشته باشیم.

این کارشناس اقتصادی افزود: در طول چند دهه گذشته هر بار به دلایل واضحِ منافع فردی افراد، مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما مورد بی توجهی دولت ها و مجالس قرار گرفت و امروز از شرایط اضطرار استفاده کردن برای استقرار زیرساخت این نوع مالیات، خوب است اما برای اعمال این مالیات باید با در نظر گرفتن تمام شرایط اقدام کرد.

وی ادامه داد: در وضعیتی کنونی ما که درگیر حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی هستیم و سرعت گردش بسیار سریع در حال جریان است و ممکن است تورم بدی را داشته باشیم، اما در مقابل، می توان تورم خوب هم داشت.

شاکری تصریح کرد: یعنی اگر افزایش گردش سرعت پول در بازار لوکس و تجاری رخ دهد و منجر به تورم در این بازار شود به دلایل متعددی خبر خوبی محسوب می شود.

وی افزود: این مشکل که در مسکن کوچک و متوسط وجود دارد کمبود عرضه جدی است یکی از علل مهم این امر این است که با توجه به اینکه در ایران اساسا تامین مالی ساخت و ساز از جیب خود سازنده است، در دوره ای (سال ۹۰_۹۱) که تقاضای مسکن سرمایه ای بسیار بالا رفت بخش مهم سازنده ها به سمت ساخت مسکن سرمایه ای رفتند و بعدتر سیاست های دولت منجر به ایجاد رکود بسیار ویژه در این بخش شد، عملا دست این سازندگان زیر ساطور مسکن سرمایه ای که قابلیت نقدشوندگی ندارد، گیر کرد و نتوانستند سرمایه بزرگی را به بخش مسکن کوچک و متوسط بیاورند.



این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر اجازه دهیم حمله سفته بازانه به مستقلات سرمایه ای انجام شود دست سازنده را از زیر ساطور خارج کردیم و امکان تامین مالی ساخت مسکن کوچک و متوسط را فراهم کردیم.

وی در ادامه اظهار داشت: بر خلاف تصور این مساله که بانکها در شرایط تورمی موجود وضع خوبی پیدا خواهند کرد لزوما امیدوارکننده نیست اما باز در طرف فلش های مثبت، یکی از موارد مهم مستقلات بانک ها است که عموما لوکس و تجاری هستند.

وی افزود: زیرا عموما هرآنچه که مسکن نقدشونده مصرفی وجود داشت را پیشتر فروختند و اگر به این مسکن های لوکس حمله سفته بازانه شود و موجب شود بانکها به قیمت دفاترشان بفروشند، کمک می شود.

شاکری گفت: بر خلاف تصور عامه ، سهم مستقلات از دارایی بانکها و وثایق تسهیلاتی که بانکها پرداخت کردند آنچنان بالا نیست و نباید به آن امید بست اما به هر حال راه نفسی است و اگر این راه نفس را به وسیله مالیات بر عایدی سرمایه ببنیدیم و کاری کنیم که درخواست سفته بازانه آرام گیرد و یا به سمت مسکن لوکس نرود جای نگرانی دارد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به نظر من لازم است ضمن اینکه ذات زیرساخت مالیات بر عایدی سرمایه ایجاد می شود، اعمال آن بیشتر برای مسکن کوچک و متوسط که مشکل عرضه داریم و تقاضای سفته بازانه در این بخش به نفع ما نیست، صورت گیرد.

شاکری افزود: به عنوان مثال برای ۲ یا ۳ سال ، درصد مالیات برای مستقلات سرمایه ای (لوکس و تجاری) کمتر باشد و یا اصلا اعمال نشود تا نه تنها مانع سفته بازی نشویم بلکه این سفته بازی را تشویق کنیم.

وی گفت: اگرچه این پیشنهاد کمابیش با نوع نگاه افرادی که دل بسته مالیات بر عایدی سرمایه هستند، در تضاد است اما باید شرایط ویژه امروز را هم در نظر بگیریم.



