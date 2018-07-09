به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صمیمی در در دیدار از پژوهشکده سامانه‌های ماهواره پژوهشگاه فضایی ایران با بیان اینکه دستاوردهای بخش فضایی باید در زندگی مردم قابل لمس باشد، افزود: استفاده مردم از کاربردها و دستاوردهای فناوری فضایی در زندگی روزمره شان باعث ایجاد پایگاه اجتماعی بخش فضایی در جامعه می شود.

وی با اشاره به برنامه‌های راهبردی پژوهشگاه فضایی ایران گفت: پژوهشکده سامانه‌های ماهواره، نقطه کانونی فعالیت‌های این پژوهشگاه در دست‌یابی به ماهواره‌های عملیاتی است و انتظار می‌رود با تکیه بر توان فنی بالای موجود در این پژوهشکده، بتوان نقش راهبری قوی ایفا کرد و با روحیه تعامل و در جهت هم‌افزایی توان داخل کشور، پروژه‌ها به‌درستی و با تعیین دقیق الزامات و استانداردهای مربوط، برون‌سپاری شوند و در نهایت، با نظارت مستمر و دقیق بر پروژه‌ها، خروجی‌ها به‌درستی تحویل و یکپارچه‌سازی شوند.



صمیمی با تاکید بر نقش کلیدی و حیاتی پژوهشکده سامانه‌های ماهواره در توسعه فناوری فضایی کشور، ادامه داد: قطعا پژوهشگران و نخبگان فعال در این مجموعه با اشراف بر نقش راهبری خود در حوزه فضایی کشور و با رویکرد حل مسئله، چالش‌های موجود در این حوزه را همچون گذشته پشت‌سر خواهند گذاشت.



رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با تاکید بر سیاست این پژوهشگاه مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در کشور، افزود: عملکرد پژوهشکده سامانه‌های ماهواره در این زمینه مناسب است و تاکنون این پژوهشکده با حدود ۱۳ شرکت تخصصی در حوزه تامین و نیز طراحی و ساخت همکاری دارد.



وی گفت:: پژوهشکده سامانه‌های ماهواره تعاملات خوبی با دانشگاه‌های برتر کشور نظیر دانشگاه تهران، صنعتی شریف، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و علم و صنعت دارد، ضمن اینکه در انجام پروژه‌ها به‌خوبی از ظرفیت‌های پژوهشکده‌های استانی و نیز سایر پژوهشگاه‌های تحقیقاتی کشور استفاده کرده است.



صمیمی با تاکید بر توجه ویژه بر اقتصاد فضا اضافه کرد: حضور فعال پژوهشگاه فضایی در حل مسائل حیاتی کشور نظیر خشکسالی، مدیریت بلایا، مدیریت منابع آبی کشور، موجب اعتبار بخش فضایی خواهد بود و پژوهشگاه می‌تواند با ایفای نقش در حل مسائل مهم کشور از طریق توسعه خدمات فضاپایه کمک کند.

در این دیدار، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در جریان فعالیت‌های پژوهشکده سامانه‌های ماهواره در حوزه طراحی و ساخت ماهواره‌های مخابراتی و سنجشی قرار گرفت و از پروژه‌هایی چون ماهواره سنجشی سها، ماهواره مخابراتی ناهید ۲ و نرم‌افزار شبیه‌ساز SIL بازدید کرد.