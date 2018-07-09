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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۸

سفر استقلال به ترکیه در ابهام/ آبی‌ها امروز هم به اردو نمی‌روند

سفر استقلال به ترکیه در ابهام/ آبی‌ها امروز هم به اردو نمی‌روند

سفر امروز تیم فوتبال استقلال به ترکیه به تعویق افتاده است و مشخص نیست با این وضعیت این اردوی خارجی برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران قرار بود یک اردوی ۱۰ روزه را در ۵۰ کیلومتری شهر استانبول برگزار کند و قرار بود آبی پوشان امروز تهران را به مقصد استانبول ترک کنند که پرواز امروز آنها کلاً منتفی شد و حالا صحبت از این است که احتمالاً فردا استقلالی ها به ترکیه خواهند رفت.

با توجه به شرایط این روزهای استقلال هنوز هم رفتن آبی پوشان به ترکیه قطعی نشده و حتی احتمال این وجود دارد که آنها قید این اردو را زده و تمریناتشان را در تهران ادامه دهند.

 اگر استقلال تا فردا نتواند برای اردو به ترکیه برود، شفر باید قید این اردو را زده و تمرینات را در تهران ادامه دهد.

کد مطلب 4342210

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