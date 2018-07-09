به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران قرار بود یک اردوی ۱۰ روزه را در ۵۰ کیلومتری شهر استانبول برگزار کند و قرار بود آبی پوشان امروز تهران را به مقصد استانبول ترک کنند که پرواز امروز آنها کلاً منتفی شد و حالا صحبت از این است که احتمالاً فردا استقلالی ها به ترکیه خواهند رفت.

با توجه به شرایط این روزهای استقلال هنوز هم رفتن آبی پوشان به ترکیه قطعی نشده و حتی احتمال این وجود دارد که آنها قید این اردو را زده و تمریناتشان را در تهران ادامه دهند.

اگر استقلال تا فردا نتواند برای اردو به ترکیه برود، شفر باید قید این اردو را زده و تمرینات را در تهران ادامه دهد.