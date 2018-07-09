کشف ۲۵۵ کیلوگرم تریاک در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، غلامعباس غلامزاده گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر قصد چند سوداگر مرگ برای انتقال عمده مواد مخدر به استان چهارمحال و بختیاری موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی و انجام اقدامات اطلاعاتی، چهاردستگاه خودرو این قاچاقچیان را در محورهای مواصلاتی استان متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در بازرسی از این خودروها بیش از ۲۵۵ کیلوگرم تریاک کشف و شش قاچاقچی نیز دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.