گیلان نقش موثری در توسعه مراودات اقتصادی با کشورهای همسایه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری عصر یکشنبه در دیدار معاون اقتصادی وزیر امورخارجه که در دفتر کار استاندار برگزار شد با اشاره به ظرفیت بالای شهرستان آستارا در گسترش حجم مبادلات مرزی با کشورهای همسایه، اظهار کرد: باتوجه به راه اندازی خط ریلی آستارا-آستارا می توانیم از فرصت صادرات محصولات تولیدی استان گیلان و استانهای همجوار به کشورهای همسایه بیشترین بهره را ببریم.
وی الحاق بارانداز ریلی موجود در شهرستان آستارا به منطقه ویژه اقتصادی را گام موثری در مسیر توسعه تجارت دانست و افزود: الحاق این بارانداز به منطقه ویژه اقتصادی آستارا علاوه بر کاهش بروکراسی اداری برای سرمایه گذاران خارجی می تواند معافیت در پرداخت عوارض مالیاتی ر ا برای آنان به دنبال داشته باشد.
استاندار گیلان خاطرنشان کرد: بسته بندی و فرآوری محصولات تولیدی در بارانداز ریلی می تواند نقش بسزایی در تجارت استان داشته باشد.
وی به ارائه پیشنهاد الحاق بارانداز ریلی به منطقه ویژه اقتصادی آستارا به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور اشاره و تصریح کرد: تأکید وزارت خارجه بر الحاق این بارانداز ریلی به منطقه ویژه اقتصادی در راستای توسعه مراودات اقتصادی می تواند این مسیر را تسهیل کند.
استاندار گیلان وجود مرز زمینی، دریایی و ریلی در آستارا را یک فرصت برای کشور و گیلان عنوان کرد وافزود: با برنامهریزی صحیح می توان ظرفیت صادرات را افزایش داد.
وی با بیان اینکه وجود منطقه آزاد انزلی یکی دیگر از فرصتهای موجود در مسیر توسعه تجارت استان گیلان با کشورهای همسایه است، گفت: آمادگی لازم برای ایفای نقش منطقه آزاد انزلی در مسیر توسعه مراودات اقتصادی با کشورهای همسایه وجود دارد.
سالاری تکمیل پروژه خط ریلی رشت-آستارا را گام موثری در جهت تشکیل کریدور شمال-جنوب عنوان و خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم تا هرچه سریعتر این کریدور تشکیل شود.
کسترش مراودات با کشورهای همسایه اولویت وزارت خارجه
در ادامه این دیدار معاون اقتصادی وزیر امور خارجه هدف از سفر خود به گیلان را بررسی ظرفیتهای موجود در گیلان در مسیر گسترش حجم مبادلات با کشورهای همسایه عنوان کرد و افزود: استانهای شمالی ایران از طریق دریای خزر با کشورهای همسایه ارتباط خوبی دارد که باید از این فرصت در راستای گسترش ارتباطات بینالمللی استفاده کرد.
غلامرضا انصاری با بیان اینکه گسترش مراودات با کشورهای همسایه از اولویتهای اصلی وزارتخارجه است، یادآورشد: تکمیل کریدور شمال-جنوب یک پروژه استراتژیک محسوب می شود.
وی تحقق عضویت ایران در اوراسیا را برای استانهای شمالی بسیار حائز اهمیت دانست و اظهارکرد: حمایت از مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در نقاط مرزی از سیاستهای وزارت خارجه است اما با ایجاد بازارچه مرزی در این نقاط بواسطه افزایش قاچاق کالا مخالف هستیم.
معاون اقتصادی وزیر امور خارجه ارائه پیشنهادات مشخص از سوی استانها برای طرح در کمیسیونهای مشترک با کشورهای مختلف را بسیار مثبت اریابی کرد و گفت: تبیین این پیشنهادات در این کمیسیونها می تواند به ورود سرمایهگذاران خارجی به مناطق آزاد کمک شایان توجهی کند.
وی افزود: در این مسیر پیشبینی امتیازاتی برای استانداران نقاط مرزی باعث می شود تا ارتباطات بین استانداران استانهای هم مرز تسهیل شود.
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