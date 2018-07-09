به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ارتباطات زیرساخت، محمدجواد آذری جهرمی، در جلسه کنترل پروژه شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد: خدمات جدید شرکت ارتباطات زیرساخت به مشتریان، با هدف بهرمندی بیشتر مردم در اولویت قرار گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات موثر شرکت ارتباطات زیرساخت برای معرفی و ارائه خدمات جدید ارتباطی گفت: اصلاح رویه ها در شرکت ارتباطات زیرساخت، مدل توسعه ای این شرکت را به سمت اقتصادی بودن پیش می برد.

وی با اشاره اقدامات جدید شرکت ارتباطات زیرساخت در طراحی و پیشنهاد خدمات نوین زیرساختی از جمله «صدور مجوز استفاده از فیبر تاریک» و «خدمات اتصال فیزیکی (Cross connection) » و همچنین کاهش قیمت برخی خدمات نظیر «خدمات هم مکانی»، بر استفاده این خدمات از سوی اپراتورها به منظور توسعه بازار ICT و تسهیل و تسریع خدمت رسانی به مردم و کسب وکارها تاکید کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مسئولان شرکت ارتباطات زیرساخت خواست خدمات خود را فعال نگه داشته و کیفیت شبکه را ارتقاء دهند و گفت: مسیر حرکتی و نقشه راه مشخص است و شرکت ارتباطات زیرساخت که متولی هسته شبکه ملی اطلاعات است، باید با رعایت اصول پدافند غیرعامل طرح های خود را اجرایی کند.

به گفته جهرمی، نظام کنترل پروژه کمک می کند که پروژه های شرکت ارتباطات زیرساخت سریع تر عملیاتی شود و این پروژه ها با همراهی کارشناسان سریع تر به نتیجه می رسد.

وی بر تسریع و توجیه اقتصادی پروژه های در دست اجرای شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد و افزود: اجرا و بهرمندی از این پروژه هاباید به گونه‌ای باشد که مشتریان برای کسب سود اقتصادی بیشتر به جای شبکه سازی، به سمت استفاده از شبکه زیرساخت ترغیب شوند و در نهایت شاهد رونق کسب و کارهای حوزه ICT در کشور و خدمات رسانی بهتر به مردم باشیم .