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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۸:۳۶

وزیر خارجه انگلیس استعفا کرد

وزیر خارجه انگلیس استعفا کرد

وزیر خارجه انگلیس به دلیل اختلافات موجود در کابینه این کشور در خصوص برگزیت، از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در خبری فوری از استعفای «بوریس جانسون» خبر داد.

گفته می شود جانسون در پی تشدید اختلاف ها میان وی و شخص «ترزا می» نخست وزیر انگلیس، در خصوص برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) از سمت خود کناره گیری کرده است.

در همین رابطه شب گذشته نیز «دیوید دیویس» وزیر برگزیت انگلیس، از سمت خود کناره گیری کرده بود.

پیشتر اعلام شده بود که با افزایش اختلافات در داخل کابینه انگلیس، به وزیران کابینه «ترزا می» اعلام شده در صورتی که با طرح نخست وزیر در خصوص برگزیت موافق نیستند از سمت های خود کناره گیری کنند.

کد مطلب 4342445
عبدالحمید بیاتی

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