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۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۰

سرشماری تابستانه علفخواران شاخص در مناطق حفاظت‌شده

سرشماری تابستانه علفخواران شاخص در مناطق حفاظت‌شده

شهرکرد-مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: سرشماری تابستانه علفخواران شاخص در پارک ملی و منطقه حفاظت‌شده تنگ صیاد انجام شد.

محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عملیات سرشماری تابستانه علفخواران شاخص در پارک ملی و منطقه حفاظت‌شده تنگ صیاد با هدف پایش جمعیت و ارزیابی وضعیت حیات‌وحش این زیستگاه ارزشمند، در تاریخ ۳۱ شهریورماه به پایان رسید.

مدیر کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: نیروهای محیط‌زیست و محیط‌بانان منطقه با حضور در بخش‌های مختلف پارک ملی و منطقه حفاظت‌شده تنگ صیاد، جمعیت و پراکنش علفخواران شاخص را به‌صورت دقیق مورد بررسی و پایش قرار دادند.

وی گفت: داده‌ها و اطلاعات به‌دست‌آمده از این سرشماری، مبنای ارزیابی دقیق وضعیت جمعیتی گونه‌ها، شناسایی تغییرات احتمالی در زیستگاه و برنامه‌ریزی علمی برای اقدامات حفاظتی آتی خواهد بود.

کریمی افزود: پارک ملی و منطقه حفاظت‌شده تنگ صیاد به دلیل برخورداری از تنوع زیستگاهی بالا و جمعیت گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش، یکی از مهم‌ترین مناطق طبیعی و سرمایه‌های زیستی استان چهارمحال و بختیاری محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: تداوم پایش‌های منظم و استفاده از روش‌های نوین مدیریتی، لازمه حفاظت از این زیست‌بوم ارزشمند است که با جدیت از سوی تیم‌های تخصصی این اداره‌کل دنبال می‌شود.

کد مطلب 6957130

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