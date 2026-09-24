محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عملیات سرشماری تابستانه علفخواران شاخص در پارک ملی و منطقه حفاظتشده تنگ صیاد با هدف پایش جمعیت و ارزیابی وضعیت حیاتوحش این زیستگاه ارزشمند، در تاریخ ۳۱ شهریورماه به پایان رسید.
مدیر کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: نیروهای محیطزیست و محیطبانان منطقه با حضور در بخشهای مختلف پارک ملی و منطقه حفاظتشده تنگ صیاد، جمعیت و پراکنش علفخواران شاخص را بهصورت دقیق مورد بررسی و پایش قرار دادند.
وی گفت: دادهها و اطلاعات بهدستآمده از این سرشماری، مبنای ارزیابی دقیق وضعیت جمعیتی گونهها، شناسایی تغییرات احتمالی در زیستگاه و برنامهریزی علمی برای اقدامات حفاظتی آتی خواهد بود.
کریمی افزود: پارک ملی و منطقه حفاظتشده تنگ صیاد به دلیل برخورداری از تنوع زیستگاهی بالا و جمعیت گونههای ارزشمند حیاتوحش، یکی از مهمترین مناطق طبیعی و سرمایههای زیستی استان چهارمحال و بختیاری محسوب میشود.
وی بیان کرد: تداوم پایشهای منظم و استفاده از روشهای نوین مدیریتی، لازمه حفاظت از این زیستبوم ارزشمند است که با جدیت از سوی تیمهای تخصصی این ادارهکل دنبال میشود.
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