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۲۱ تیر ۱۳۹۷، ۹:۲۳

شمس «قصه‌های ترسناک» را می‌نویسد

شمس «قصه‌های ترسناک» را می‌نویسد

محمدرضا شمس، مجموعه سه جلدی «قصه‌های ترسناک» را می‌نویسد. این مجموعه درباره هیولا، خون آشام، جن و پری است.

محمدرضا شمس در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار مجموعه  «قصه‌های ترسناک» خبر داد و افزود: این مجموعه سه جلد است که در هر مجلد آن، ۱۶ قصه ترسناک گنجانده شده. من در این مجموعه علاوه بر خون آشام و هیولا از شخصیت‌های خرافی که مردم، در نقاط مختلف ایران به آن باور دارند بهره‌ برده‌ام. برای مثال در این مجموعه، داستان‌های کوتاهی درباره آل، بختک و دیزنگرو آمده و قرار است نشر افق، آن را منتشر کند.

این نویسنده کودک و نوجوان همچنین به دبیری دو مجموعه با عنوان «ماجراهای آمتیس» و «قصه‌های خبیث» اشاره و بیان کرد: در مجموعه «قصه‌های خبیث» که از سوی نشر هوپا منتشر می‌شود، ۱۰ نویسنده، از جمله محمدرضا یوسفی، احمد اکبرپور، سوسن طاقدیس و فریبا کلهر، قصه‌هایی در ژانر محشت نوشته‌اند.

شمس در ادامه با اشاره به «ماجراهای آمتیس» گفت: قرار است این مجموعه در چهار جلد و به همت نشر افق منتشر شود که ما تاکنون سه جلد آن را آماده چاپ کرده‌ایم. من دبیری این مجموعه را برعهده داشته‌ام و هریک از نویسندگان یک سبک و سیاق را برای کار خود انتخاب کرده‌اند. برای مثال، من سراغ داستان‌های هیولایی رفته‌ام. مژگان کلهر و آتوسا صالحی داستان‌های مدرسه‌ای را انتخاب کرده‌اند و مهدی رجبی ژانر فانتزی را برگزیده است.

کد مطلب 4344290

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