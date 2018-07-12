به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات، شهلا اصولی، مدیرکل دفتر پایش‌ و نظارت بر پیاده‌سازی دولت‌الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهار داشت: در سال‌های گذشته، دستگاه‌های اجرایی برای فراهم شدن زمینه پیگیری الکترونیکی درخواست‌های مراجعان ، پرتال هایی مختص به خود برای پاسخگویی به مردم طراحی کرده‌اند.

وی افزود: در همین راستا مردم برای پیگیری هریک از درخواست‌های خود در سازمان‌های مختلف نظیر شهرداری، مالیات و سایر دستگاه‌ها مجبور به ثبت‌نام در این پرتال بوده و باید به مدیریت حجم انبوه نام کاربری و کلمه عبور مختص هر سایت اقدام می‌کردند. از سوی دیگر، هزینه‌های موازی از سوی هر دستگاه برای راه‌اندازی پرتالی جهت پاسخگویی به مردم صورت می‌گرفت که موجب هدر رفت بودجه کشور به‌ واسطه این نوع از هزینه کرد بودجه شد.

اصولی با اشاره به آیین‌نامه ماده ۸ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح کرد: بر اساس قانون، سامانه کارپوشه ایرانیان با هدف ارائه پاسخ از سوی همه دستگاه‌ها به پیگیری‌های مردم تنها از طریق یک درگاه و همچنین تسریع در پاسخگویی به مردم، حذف کاغذ، افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در منابع، طراحی و پیاده‌سازی شده است.

وی ادامه داد: دریافت پاسخ و پیگیری خدمات درخواستی از دستگاه‌ها هم به‌صورت حضوری و یا الکترونیکی و همچنین دریافت قبوض مختلف نظیر تلفن، تلفن همراه، آب، برق، گاز و غیره صادره برای هر فرد به‌صورت یکجا ازجمله قابلیت‌های پیش‌بینی‌شده در این سامانه است.

مدیرکل دفتر پایش‌ و نظارت بر پیاده‌سازی دولت‌الکترونیک در خصوص نحوه فعال شدن کارپوشه برای هرفرد اظهار داشت: این سامانه از طریق درگاه اینترنتی به نشانی https://inbox.iran.gov.ir و همچنین نرم‌افزار موبایلی دولت همراه در اختیار متقاضیان قرار دارد.

وی تأکید کرد: همچنین مخاطبانی که ابزار و یا دانش فناوری اطلاعات لازم برای بهره‌گیری از این خدمات را ندارند می‌توانند از طریق دفاتر پستی، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و یا دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی، خدمات آن را دریافت کنند.

اصولی بابیان اینکه یکی از مزایای این کارپوشه مطلع شدن از دریافت پاسخ و یا نامه جدید از دستگاه‌ها از طریق سامانه پیامکی است تشریح کرد: در این کارپوشه تنها نامه‌های اداری معمول درج می‌شود و مکاتبات محرمانه در این سامانه وارد نخواهد شد.