به گزارش خبرنگار مهر، حسین آخانی شامگاه پنج‌شنبه در همایش نجات شاهوار به میزبانی تالار شقایق‌های دانشگاه صنعتی شاهرود بابیان اینکه شاهوار برای بسیاری از گیاه شناسان جهان شناخته‌شده است، ابراز داشت: چهار گونه گیاهی از منطقه شاهوار شاهرود برای اولین بار در جهان شناسایی‌شده است که منحصربه‌فردترین منطقه ازنظر پوشش گیاهی محسوب می‌شود.

وی بابیان اینکه نابودی درختان ارس کمترین چالش زیست‌محیطی شاهوار است، افزود: شاهوار دارای ذخایر ژنتیکی است که متأسفانه معدن بوکسیت تاش آن‌ها را به ورطه نابودی خواهد کشاند.

وجود ۲۴درصد گونه‌های گیاهی جهان در ایران

استاد گیاه‌شناسی دانشگاه تهران بابیان اینکه هفت هزار و ۵۰۰گونه گیاهی در ایران وجود دارد، ابراز داشت: ۲۴درصد گونه‌های گیاهی بومی منحصر به محدوده جغرافیایی جهان در ایران یافت می‌شود.

آخانی بابیان اینکه بخش عمده منطقه جغرافیایی کشور ایرانی_تورانی در برگرفته است، تصریح کرد: جنگل‌های شمال ایران ازنظر آنکه باقی‌مانده جنگل‌های دوره سوم زمین‌شناسی است منحصربه‌فرد هستند و محدوده دریای خزر از این نظر پناهگاه این گیاهان محسوب می‌شود.

وی بابیان اینکه در شمال شرقی ایران و شهمیرزاد شاهد رویش ارس هستیم، افزود: بسیاری از همین جنگل‌های ارس در اثر آتش‌سوزی از بین رفتند و در جنگل ابر شاهرود نیز ارس‌های خوابیده در ارتفاعات دو هزار و ۴۰۰متری وجود دارد.

وجود ۸۰۰گونه گون در ایران

استاد دانشگاه تهران بابیان اینکه بیشتر پوشش گیاهی گندم مانند در بخش‌های مختلف ایران به دلیل چرای بی‌رویه از بین رفته است، ابراز داشت: ۸۰۰گونه مختلف گون در مناطق مختلف ایران رشد می‌کند که نشان می‌دهد علیرغم برخورداری از زیبایی‌های منحصربه‌فرد چرا باید متکی به نفت بوده و نسبت به این سرمایه‌های ارزشمند بی‌تفاوت باشیم.

آخانی بابیان اینکه ایران ظرفیت جذب گردشگران بین‌المللی را در حوزه گیاه‌شناسی دارد، تصریح کرد: کشوری مانند ایران افتخار گیاه شناسان دنیا قلمداد می‌شود.

وی بابیان اینکه ایران جای تکامل پسته و بادام است، افزود: متأسفانه این دو درخت که دارای گونه‌های متعدد هستند علیرغم استفاده در آجیل در فضای سبز جایی ندارد.

شناسایی ۳۰۰ گیاه گچ دوست در ایران

استاد گیاه‌شناسی دانشگاه تهران بابیان اینکه ایران مرکز تنوع گیاهان گچ‌دوست است، ابراز داشت: ۳۰۰گونه از این گیاهان گچ‌دوست شناسایی‌شده است که می‌تواند برای جذب گردشگر مؤثر باشد.

آخانی بابیان اینکه دریکی از تالاب‌های استان گلستان هفت گونه گیاهی برای فلور ایران و یک‌گونه گیاهی جدید برای جهان شناسایی‌شده است، ابراز داشت: متأسفانه در اکثر منابع طبیعی ایران نظیر شاهوار عده‌ای سودجو به حریم طبیعت تجاوز کرده و باعث خشک شدن آن‌ها شدند.

وی افزود: در رود کال‌شور محل رویش یکی از بهترین زیباترین پوشش گیاهی را شاهد هستیم اما متأسفانه سرزمین خودمان را با بی‌تدبیری به نابودی کشاندیم.

لزوم تغییر سیاست‌های جاده‌سازی

استاد دانشگاه تهران بابیان اینکه از تعداد ۱۸سد در اوایل انقلاب تاکنون این تعداد را در شرایط خشک‌سالی به ۶۴۷سد رساندیم، ابراز داشت: در برنامه‌ریزی‌ها احداث یک هزار و ۳۰۰سد لحاظ شده است و سه برابر ظرفیت مراتع نیز دام وجود دارد و هزاران چاه حفر می‌کنیم که با این اقدامات سرزمینمان را از دست می‌دهیم.

آخانی بابیان اینکه نمی‌خواهیم شاهوار به سرنوشت ارومیه دچار شود، تصریح کرد: برای استفاده از محصولات کشاورزی امروز ارومیه به بیابان تبدیل شد.

وی بابیان اینکه چرا هر نماینده‌ای به دنبال جاده‌سازی از مسیرهای مختلف است، افزود: جای‌جای سرزمین ما پر از پروژه‌های راه‌سازی است در بیارجمند وسط ذخیره‌گاه زیستگاه توران در حال احداث اتوبان هستند، چرا البرز فدای تفریح عده‌ای برای زودتر رسیدن به شمال شده است چرا از پروژه‌هایی که به نفع عموم باشد استفاده نمی‌شود لذا این سیاست‌ها باید تغییر کند.

وجود ۲۶۰ منطقه تحت حفاظت محیط زیست

استاد گیاه‌شناسی دانشگاه تهران اضافه کرد: امروز حفظ طبیعت تنها شاهوار نیست و باید حواسمان به حفظ همه عرصه‌های طبیعی باشد، امروز در حالی میلیاردها تومان برای احیا دریاچه ارومیه هزینه می‌کنند که دیگر فایده‌ای ندارد و باید قبل از انجام تخریب‌ها جلوی فاجعه گرفته شود.

آخانی بابیان اینکه ۱۰ اقلیم زیستی بزرگ در سه منطقه معتدله، مدیترانه‌ای و حاره‌ای در ایران وجود دارد، تصریح کرد: ۲۶۰پارک ملی، تالاب و منطقه حفاظت‌شده در سراسر ایران ثبت‌شده است بسیاری از گونه‌های گیاهی، جانوری و حشرات هنوز ناشناخته هستند که نشان از تنوع بسیار بالای منطقه حکایت دارد.

وی افزود: متأسفانه در قبال زیبایی‌های طبیعت با واردکردن گونه‌های مهاجم نظیر آزولا و کهور در شمال و جنوب کشور به تخریب محیط‌زیست دامن می‌زنیم و در جنگل‌های زاگرس، تالاب و رودخانه‌ها را به نابودی می‌کشانیم.

در این همایش که توسط ستاد مردمی حفاظت از طبیعت شاهرود دایر شده بود، پیام کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و سید حسن حسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس نیز قرائت شد.