شروع درمان شیخ عیسی قاسم در خارج از بحرین

به گزارش خبرگزاری مره، المقاوم دفتر نشر آثار آیت الله شیخ عیسی قاسم با انتشار بیانیه چهارم در خصوص روند درمانی آیت الله شیخ عیسی قاسم از انجام آزمایشهای تخصصی و عملی نمونه برداری از شیخ عیسی قاسم خبر داد.



المقاوم آورده است امروز جمعه ۲۲ تیر (۱۳جولای) آیت الله عیسی قاسم مورد آزمایشهای تخصصی تر و نمونه برداری از ناحیه مورد نیاز قرارگرفته است تا تشخیص دقیقتری در خصوص بیماری و روند درمانی ایشان صورت پذیرد.



گفتنی است آیت الله شیخ عیسی قاسم دو هفته پیش از منزل خود که بیش از یک سال در محاصره بود با آمبولانس به بیمارستانی در بحرین منتقل شده و مورد عمل جراحی قرار گرفته بود و دوشنبه ۱۸ تیر (۹ جولای) طبق نظر تیم پزشکی متخصص بعلت فراهم نبودن درمان لازم در بحرین برای ادامه درمان به خارج از بحرین (لندن) منتقل گردید.