به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمد کاظمی راد مخترع «ربات امداد رسان تونل» اظهار کرد: این ربات مجهز به سیستم کنترل از راه دور است و از مسافت های طولانی نیز می توان آن را کنترل کرد.

وی با بیان اینکه تنها کاربرد این ربات مربوط به تصادفات و سوانح جاده ای است، گفت: خصوصا در تونل های بین شهری که امکان امداد رسانی هوایی نیز وجود ندارد.

کاظمی راد ادامه داد: بنابراین زمانی که سانحه ای در تونل های بین شهری رخ می دهد و دسترسی به حادثه دشوار می شود با استفاده از این ربات می توان به سرعت برای امداد رسانی به محل حادثه رسید و با استفاده از امکانات ترافیک ایجاد شده را رفع کرد تا در صورت نیاز امبولانس به سرعت به محل برسد.

این مخترع با اشاره به امکانات این ربات گفت: این ربات با امکاناتی همچون پودر خشک و وجود co۲ آتش را خاموش می کند همچنین در بالای آن جرثقیلی تعبیه شده است تا ماشین حادثه را جابه جا کند. همچنین به کارگیری دوربین های حساس به حرارت و با وضوح بالا از دیگر امکانات این ربات است.

وی درباره تجاری‌سازی این اختراع عنوان کرد: تنها یک نمونه از این ربات را طراحی کردم و هنوز سرمایه گذاری بر روی این اختراع انجام نشده است شاید احساس نیازی در این زمینه وجود ندارد در صورتی که این ربات بسیار کاربردی است و علاوه بر رسیدن سریع به محل حادثه به علت مدل طراحی اش می تواند در رفع ترافیک تاثیر گذار باشد.

این اختراع با پشتیبانی صندوق حمایت از فناوران و پژوهشگران معاونت علمی ثبت شده است.