توسط محققان کشور؛

ربات امدادرسان تونل‌های بین شهری اختراع شد

محققان کشور موفق به طراحی رباتی شدند که در زمان رخ دادن سانحه در تونل‌های بین‌شهری امدادرسانی را سرعت می بخشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمد کاظمی راد مخترع «ربات امداد رسان تونل» اظهار کرد: این ربات مجهز به سیستم کنترل از راه دور است و از مسافت های طولانی نیز می توان آن را کنترل کرد.

وی با بیان اینکه تنها کاربرد این ربات مربوط به تصادفات و سوانح جاده ای است، گفت: خصوصا در تونل های بین شهری که امکان امداد رسانی هوایی نیز وجود ندارد.

کاظمی راد ادامه داد: بنابراین زمانی که سانحه ای در تونل های بین شهری رخ می دهد و دسترسی به حادثه دشوار می شود با استفاده از این ربات می توان به سرعت برای امداد رسانی به محل حادثه رسید و با استفاده از امکانات ترافیک ایجاد شده را رفع کرد تا در صورت نیاز امبولانس به سرعت به محل برسد.

این مخترع با اشاره به امکانات این ربات گفت: این ربات با امکاناتی همچون پودر خشک و وجود co۲ آتش را خاموش می کند همچنین در بالای آن جرثقیلی تعبیه شده است تا ماشین حادثه را جابه جا کند. همچنین به کارگیری دوربین های حساس به حرارت و با وضوح بالا از دیگر امکانات این ربات است. 

وی درباره تجاری‌سازی این اختراع عنوان کرد: تنها یک نمونه از این ربات را طراحی کردم و هنوز سرمایه گذاری بر روی این اختراع انجام نشده است شاید احساس نیازی در این زمینه وجود ندارد  در صورتی که این ربات بسیار کاربردی است و علاوه بر رسیدن سریع به محل حادثه به علت مدل طراحی اش می تواند در رفع ترافیک تاثیر گذار باشد.

این اختراع با پشتیبانی صندوق حمایت از فناوران و پژوهشگران معاونت علمی ثبت شده است.

