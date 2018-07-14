حمیده عباسعلی سومین طلای ایران را کسب کرد/مردان ایرانی در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، حمید عباسعلی در دیدار نهایی وزن ۸۴+ کیلوگرن به مصاف «ژو سو ون» از چین تایپه رفت و با برتری ۸ بر صفر پیروز از میدان خارج شد و به نشان طلا دست پیدا کرد. حریف تایپه ای برابر عباسعلی حرفی برای گفتن نداشت، اما کاراته کای سنگین وزن کشورمان کار بزرگ را روز گذشته با برتری مقابل «آکوسا آیومی» از ژاپن، نفر اول رنکینگ جهان با طلای آسیا و جهان انجام داده بود،

وی با این طلا جمع مدالهایش در رقابتهای قهرمانی آسیا را به چهار مدال طلا و یک مدال نقره رساند. عبالسعلی به جمع قهرمانانی آمد که کمی دست نیافتنی بنظر می رسند. این آمار بدون احتساب طلای بازیهای اسیایی ۲۰۱۴ می باشد.

برای تیم کشورمان تا کنون مجید حسن نیا و صالح اباذری دو نشان طلا، علی اصغرآسیابری یک نشان نقره، مهدی خدابخش، شیماآل سعدی و تیم کاتای بانوان سه نشان برنز کسب کرده اند.

رده بندی نهایی رقابتهای انفرادی

در پایان دومین روز از این رقابها و بسته شدن پرونده رقابتهای بخش انفرادی، در مجموع مدالهای مردان و زنان تیم ملی ژاپن با اتکا به هنر و مدال آوری کاتاروهایش با ۷ طلا، ۲ نقره و یک برنز در صدر جدول توزیع مدالها قرار گرفت و ایران با ۳ طلا و یک نقره و ۳ برنز تیم دوم جدول رده بندی است.

اما تیم مردان ایران بهتر از ۲۸ کشور حاضر در رقابتها عمل کرد و با ۲ طلا، یک نقره و یک برنز بالاتر از اردن با ۲ طلا و یک نقره و ژاپن یک طلا و یک نقره قرار گرفت. چین تایپه با یک طلا، ۲ نقره و یک برنز و چین با یک طلا و یک نقره و یک برنز تیم های در جای چهارم و پنجم جدول توزیع مدالی قرار دارند. تیم کویت با ۱ طلا و ۲ برنز، مالزی با ۳ نقره و ۲ برنز، ویتنام با ۳ نقره و ۱ برنز، عربستان با ۲ نقره و ۳ برنز و اندونزی با ۱ نقره و ۴ برنز به ترتیب تیم های ششم تا دهم جدول مدالها هستند.



تیم های هنگ کنگ و قزاقستان هر کدام با ۳ برنز، تایلند و ازبکستان هر یک با ۲ برنز، امارات و ماکائو هر کدام با ۱ برنز دیگر تیم هایی بودند که نمایندگان خود را روی سکوهای قهرمانی دیدند.



تیم ملی کشورمان تا پایان روز دوم توسط حمیده عباسعلی، مجید حسن نیا و صالح اباذری به مدال طلا دست یافتند. علی اصغر آسیابری مدال نقره گرفت. مهدی خدابخشی، شیما آل سعدی و کاتای تیمی بانوان با ترکیب الناز تقی پور, نجمه قاضی زاده و شادی جعفری زاده نیز به ۳ مدال برنز دست یافتند.

پانزدهمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا که جمعه ۲۲ تیرماه با حضور ۳۱۴ کاراته کا از ۲۹ کشور به میزبانی اردن در شهر امان آغاز شده ، فردا یکشنبه با برگزاری رقابتهای تیمی به پایان می رسد.