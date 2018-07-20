به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حالی که «ماما میا! دوباره شروع کنیم» با حضور مریل استریپ و شِر خواننده مشهور پاپ که از بازیگران این قسمت است در لندن اولین نمایش جهانی خود را شروع کرد، چین نیز به زودی شاهد نمایش این فیلم خواهد بود.

۱۰ سال پس از آنکه فیلم موزیکال اصلی با عنوان «ماما میا!» راهی سینماها شد، فیلم جدید آن با اجرای ترانه‌هایی از گروه مشهور «آبا» دوباره روی پرده رفت.

اما چین در حالی که هرگز شاهد نمایش فیلم اول نبود، اکنون اعلام کرده این فیلمِ کمپانی یونیورسال را از ۳ آگوست در سینماها اکران می‌کند.

این فیلم داستان فیلم اصلی که فروشی ۶۰۰ میلیون دلاری را ثبت کرد، دنبال می‌کند اما این بار فلش‌بک‌ها نشان می‌دهند که چرا شخصیت مریل استریپ یعنی دونا به یونان رفت. فیلم اول که با بازی استریپ، پیرس برازنان، کالین فرث، آماندا سیفرید و کریستین برنسکی ساخته شد در سال ۲۰۰۸ راهی سینماها شده بود. تقریبا همه این بازیگران در اکران فیلم دوم در لندن نیز حضور داشتند.

تام هنکس و همسرش نیز در این مراسم حاضر بودند.

در فیلم جدید لیلی جیمز در نقش دونای جوان به مجموعه اضافه شده است و شِر نیز در نقش مادر دونا بازی کرده است. مانند فیلم قبلی، این فیلم نیز پر از صحنه‌های شاد و رنگین است.

«ماما میا!» نخستین بار ۲۰ سال پیش در قالب یک نمایش موزیکال به صحنه رفت و در سراسر جهان به خاطر علاقه‌مندان به گروه موسیقی «آبا»، از آن استقبال به عمل آمد.

بیورن اولویس و بنی اندرسون از گروه ‌«آب»ا نیز در مراسم افتتاحیه فیلم جدید در لندن حضور داشتند. فیلم «ماما میا! دوباره شروع کنیم» اکران جهانی خود را از ۱۶ جولای در لندن شروع کرد.

همه ترانه‌های خوانده شده در فیلم «ماما میا!» با صدای اصلی هنرپیشگان ضبط شده‌اند. مریل استریپ برای بازی در این فیلم نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب در رشته بهترین هنرپیشه زن فیلم موزیکال یا کمدی شده است. فیلیدا لوید این فیلم را کارگردانی کرده بود.

ماما میا در واقع حرف ندا در زبان ایتالیایی است که در موقعیت‌های تعجب یا هیجان استفاده می‌شود و گروه «آبا» با خواندن ترانه‌ای به این نام در سال ۱۹۷۵ در چارت‌های موسیقی کشورهای متعدد، اول شد.

«ماما میا! دوباره شروع کنیم» در سبک تئاتر موزیکال و کمدی رمانتیک به کارگردانی اول پارکر ساخته شده و از ۲۰ جولای ۲۰۱۸ از سوی یونیورسال استودیوز در آمریکا اکران خواهد شد.