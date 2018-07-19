به گزارش خبرگزاری مهر، کریستیانو رونالدو با انتقالی جنجالی و ۱۰۰ میلیون یورویی رئال مادرید را به مقصد یوونتوس ترک کرد.

ملی پوش پرتغالی که ۳۳ سال دارد می توانست گزینه هایی مثل آسیا و آمریکا را انتخاب کند. اما ترجیح داده در یک تیم بزرگ بازی کند.

وی در این باره گفت: از ترک رئال مادرید ناراحت نیستم. اینجا(یووه) در یک تیم بزرگ بازی می کنم. در کمال احترام اکثر بازیکنان هم سن من به قطر یا چین می روند، برای همین ممنونم که می توانم در تیمی مثل یوونتوس بازی کنم زیرا آنها تیم بزرگی هستند.

رونالدو ادامه داد: از اینجا بودن احساس خوبی دارم. چالش بزرگی برایم خواهد بود. سری آ لیگ سختی است، اما برای آن آماده خواهم بود.