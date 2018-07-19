به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری شامگاه پنج شنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کردستان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، گفت: سبک کارگروه این است که موانع تولید در آن مطرح تا در راستای مشکلات پیش رو واحدهای تولیدی تلاش و اقدام شود.

وی با اشاره به اینکه سال ۹۲ دولت تدبیر و امید روی کارآمد، عنوان کرد: اگر به آن تاریخ برگردیم در آن دوره بیشتر حرف هایی که زده می شد مربوط به نبود ثبات در بازار و احساس عدم قطعیت درادامه مسیر بود و اینکه همه فکر می کردند کشور به سمت بحران حرکت می کند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی مردم پای صندوق های رای آمدند و رای دادند در استان کردستان بیش از ۶۰ درصد مردم در انتخابات شرکت کردند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: کار حکیمانه ای رهبران جوامع اقلیت ما انجام دادند که نشان از درک صحیح آنها از موقعیت کشور بود و بخوبی جامعه را به سمت مشارکت هدایت کردند.

شریعتمداری با اشاره به اینکه مسئول ستاد دکتر روحانی بوده است، عنوان کرد: خود را بدهکار ملت می دانم و این بی صفتی است که نقش و اثرمردم به ویژه کردستانی ها را در انتخابات فراموش کنیم.

وی اضافه کرد: اگر نتوانیم کار بزرگی هم برای کردستان به هر دلیلی و با وجود محدودیت هایی، انجام دهیم حداقل انصاف ایجاب می کند در مقابل مردمی که باسختی ها زندگی کردند و در سال ۹۲ تمام قد ایستادند و بیش از ۸۰ درصد به روحانی رای دادند سر تعظیم فرود آوریم.

قطعیتی که مردم ایجاد کردند به داد نظام جمهوری اسلامی رسید

وی یادآورشد: واقعه ای با عنوان پمپاژ عدم قطعیت در نظام جمهوری اسلامی در آن دوره بین همگان باب شده بود که ناگهان مردم با رای خود آن را به پمپاژ قطعیت تبدیل کردند و تدبیر و تعلق جایگزین شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: تصمیم همه فعالان اقتصادی در تمامی حوزه ها اعم از واردات، صادرات، تولید وغیره تغییر کرد و این عامل باعث ثبات در بازار و کاهش نرخ تورم و ارز شد.

شریعتمداری ادامه داد: این اتفاقات در زمانی بود که هنوز تصمیم سیاست خارجی نگرفته بودیم و پس از این مسائل مذاکرات آغاز شد.

وی بیان کرد: علت شرایط پیش آمده ذکر شده پمپاژ قطعیت و ایجاد انتظارات عقلایی مثبت بود که این نه تنها مفهموم اجتماعی و سیاسی که صددرصد اقتصادی بود.

وی اظهارداشت: نحوه شکل گیری انتظارات عقلایی در جامعه می تواند جامعه را حتی در شرایط نامناسب اقتصادی بالا و یا در وضعیت مطلوب اقتصادی پایین بکشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قطعیت که مردم ایجاد کردند به داد نظام جمهوری اسلامی رسید، گفت: با مذاکرات سیاسی هم به دنیا ثابت شد که ایران اهل مذاکره است.

شریعتمداری افزود: این مسیرمثبت ادامه داشت تا زمانی که یکی از قدرت های بزرگ بعد از روی کارآمدن عنوان کرد این تفاهم بین المللی را قبول ندارم این مذاکرات را رد کرد.

وی با بیان اینکه نباید به هیچ وجه انتظارات عقلایی را منفی کنیم، گفت: ممکن است برای این که کشور را محکم کنیم برای نظام ارزی قواعد جدیدی در نظر بگیریم.

از شرایط سخت اقتصادی امروز کشور عبور خواهیم کرد

وی با اشاره به اینکه قطعا تا مردم و فعالان اقتصادی باسامانه نیما آشنا شوند زمانی می برد، افزود: در شروع کار دولت تصمیم گرفت اعلام کند همه هر کالایی که می خواهند با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند واین ابلاغ رسمی دولت بوده و عده ای انگار کشف جدیدی کردند نسبت به اینکه چرا فلان شخص حقیقی و یا حقوقی این میزان را دریافت کرده اعتراض کردند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: هیچ واحدتولیدی حق ندارد که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کند و محصول نهایی خود را با احتساب ارز ۷ هزارتومانی به فروش برساند.

شریعتمداری بیان کرد: با صاحبان کالاهایی هم که کالای خود را در انبار به واسطه افزایش قیمت آن در روزهای آینده نگهداری کنند، باید برخورد شود چراکه هیچ کسی حق چنین کاری را ندارد.

وی با بیان اینکه دولت بلد است چیکار کند، گفت: ممکن است شرایط اقتصادی ما سخت شود ولی قابل عبور است و بی شک از این شرایط سخت عبور خواهیم کرد و اصلا آن را بحران نمی دانیم.

ممانعت از خروج مواد خام معدنی از کردستان

وی با اشاره به اینکه از تاسیس کارخانه کنسانتره یک میلیون و ۱۳۰ هزار تنی در کردستان چند ماهی می گذرد، عنوان کرد: تا قبل از احداث این کارخانه تمام مواد معدنی استان به طور خام خارج می شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت جلوگیری از خروج مواد خام معدنی را درکردستان قدم مثبتی خواند و بیان کرد: در استان هم امروز کلنگ احداث سه واحد صنعتی برزمین زده شد.

شریعتمداری با بیان اینکه مسائل زیست محیطی بسیار حائز اهمیت هستند، افزود: بعد از اعلام نظر مثبت وزیر نیرو در ارتباط با تامین آب زنجیره فولاد درکردستان اقدام به کلنگ زنی این سه واحد دراستان کردیم.

وی اضافه کرد: ما مسئول صنعت و تولید در کشور هستیم و باید آنرا تقویت کنیم و در جایی که خشکسالی باشد به هیچ وجه واحدهای صنعتی که به آب نیاز دارند را ایجاد نخواهیم کرد.

کردستان وارد کلوپ تولید کنندگان فولاد ایران شد

وی با بیان اینکه با راه اندازی این سه واحدصنعتی استان کردستان وارد کلوپ تولیدکنندگان فولاد ایران می شود، اظهارداشت: فولاد کالای استراتژیکی است که نشان از توسعه یافتگی منطقه دارد و به دنبال خود توسعه می آورد.

شریعتمداری در ارتباط با عدم تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی استان توسط پتروشیمی کردستان، گفت: استاندار کردستان اختیارتام دارد تا پلی اتلین سبک موردنیاز واحدهای تولیدی استان را از پتروشیمی کردستان دریافت کند.

وی ادامه داد: به هیچ وجه این واحدپتروشیمی که ارز ۳۸۰۰ تومانی دریافت می کند حق ندارد اول صادرات را ترجیح دهد وبلکه باید ابتدا نیازمندی واحدهای استان را تامین کند.

وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی، طرح توسعه ای در استان کلید زدیم، افزود: در اولویت بندی ها اولویت کشور تولید برپایه نیاز اصلی یعنی اشتغال و بعد تنظیم بازار است.

دستگاه قضایی در حال رسیدگی به ثبت سفارش های غیرقانونی خودروهای خارجی است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه گرانی پدیده طبیعی است، گفت: ممکن از قیمت محصولی تغییر یابد و از تکان های احتمالی اقتصادی مردم نباید آسیب ببینند.

وی با بیان اینکه در دولت قبل تصمیمی بر ممنوعیت ورود خودرو خارجی اتخاذ شد، بیان کرد: وقتی این تصمیم در ماه ۴ سال ۹۶ اعمال شد ثبت سفارش های قبل ابطال نشد و اگر ابطال می شد ممکن بود عده ای ضرر کنند.

شریعتمداری اضافه کرد: در دولت دوازدهم متوجه شدیم که تصمیم گرفته شده ممکن است زمینه فساد را ایجاد کرده باشد لذا عده ای را مامور رسیدگی به این کار کردیم.

وی با بیان اینکه از تاریخ ممنوعیت ورود خورود خارجی تمام ثبت سفارش ها مورد بررسی قرار گرفت، عنوان کرد: از مجموع این اقدامات تعدادی از ثبت سفارش های غیرقانونی را کشف و در تاریخ دی ماه سال گذشته به تعزیرات حکومتی آن را اعلام کردیم.

وی ادامه داد: بعد به گمرک اعلام شد که این خودروها ترخیw نشوند و اکنون دستگاه قضایی به این قضیه وارد شده و در حال رسیدگی به آن است.