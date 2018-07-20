به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، پهپادهای Shooting Star به تازگی رکورد جدیدی ثبت کرده اند. این پهپادهای سبک وزن به شرکت اینتل تعلق دارند.

درهمین راستا ۲۰۱۸ پهپاد به مناسبت ۵۰ سالگی این شرکت در آسمان کالیفرنیا لوگوی این شرکت را نمایش دادند. به این ترتیب اینتل رکورد جدید دیگری در کتاب گینس ثبت کرد.

این پهپادها نخستین بار در سال ۲۰۱۶ میلادی رکورد گینس را ثبت کردند. ۱۰۰ نمونه از این پهپادها هماهنگ با سمفونی پنجم بتهوون حرکت می کردند. همچنین در اوایل سال جاری ۱۲۱۸ پهپاد در المپیک زمستانه ۲۰۱۸ کره جنوبی شرکت کردند.

هر کدام از این پهپادها که از پلاستیک و فوم ساخته شده اند، مجهز به چراغ های ال ای دی هستند و فقط ۲۳۸ گرم وزن دارند.