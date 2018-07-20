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۲۹ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۰

نصیرزاده در گفتگو با مهر:

پول باشگاه استقلال را برگرداندیم/ فقط شجاعیان را می‌خواهیم

پول باشگاه استقلال را برگرداندیم/ فقط شجاعیان را می‌خواهیم

مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد می‌گوید با تصمیم هیات مدیره گسترش، پول باشگاه استقلال در ازای باقیمانده مبلغ انتقال داریوش شجاعیان بازگردانده شده است.

هوشنگ نصیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اینکه سیدرضا افتخاری مدیرعامل مستعفی باشگاه استقلال در آخرین مصاحبه خود مدعی شده بود گسترش در موضوع داریوش شجاعیان «شلوغ» کرده است، گفت: ما کجا شلوغ کرده ایم؟ شرطی در قرارداد انتقال شجاعیان وجود داشت که امضای مسئولان باشگاه استقلال هم پای آن بوده است. این که شلوغ کردن نیست.

وی افزود: باشگاه استقلال ۲۰۰ میلیون تومان بابت انتقال شجاعیان به ما بدهکار بود که این پول هم گویا به حساب باشگاه گسترش واریز شد ولی ما آنرا برگرداندیم. این تصمیم شخص بنده نیست و هیات مدیره نظر داد که این پول به حساب استقلال برگردد. باشگاه گسترش فقط شجاعیان را می خواهد.

مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد در خصوص هشدارش به باشگاه پارس جنوبی برای جذب چند بازیکن گسترش تصریح کرد: سیداحمد موسوی که قراردادش را با ما به صورت غیر قانونی فسخ کرده و به پارس رفته بود، به تمریناتمان بازگشت ولی مسیح زاهدی همچنان در پارس حضور دارد.

نصیرزاده ادامه داد: مسیح زاهدی حتی با تیم پارس مقابل تیم امید بازی کرده است. من خدمت مدیرعامل باشگاه پارس نامه زدم و تبعات جذب این بازیکن را گوشزد کردم.

وی تاکید کرد: متاسفانه احمد زنده روح هم قراردادش را غیر قانونی فسخ کرد و می خواست به مس کرمان برود. به باشگاه مس نامه زدیم و بابت جذب این بازیکن تذکر دادیم. قانون جدید فسخ قرارداد از امسال عملیاتی است. بعضی از بازیکنان با استناد به این قانون می خواهند آب تنی کنند غافل از اینکه خیس می شوند!

کد مطلب 4351934

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