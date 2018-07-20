به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد شاهچراغی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلای امام خمینی (ره) این شهر ضمن بیان اینکه نباید وضعیت امروز اقتصادی و معیشت مردم را گره‌خورده با برجام دانست، ابراز داشت: امروز مشکلات اقتصادی گریبان گیر همه آحاد جامعه شده است و مسئولان باید برای رفع مشکلات معیشت مردم چاره‌جویی کنند.

وی بابیان اینکه در کشور اسلامی بروز اختلاس‌ها و حضور مفسدان اقتصادی شایسته نیست، افزود: عدم برخورد با مفسدان اقتصادی و افزایش‌گرانی و ارز در کشور مردم را ناامید می‌کند لذا رسیدگی قوه قضاییه به این پرونده‌ها یک ضرورت انکارناپذیر است.

ضرورت حمایت از کالای ایرانی

امام‌جمعه سمنان بابیان اینکه در جنگ اقتصادی باید با گرفتن آرایش جنگی به فکر حل مشکلات و رفع موانع موجود باشیم، ابراز داشت: سال‌ها رهبر معظم انقلاب فریاد اقتصاد مقاومتی را با نام‌گذاری شعار سال بر این مبنا سر دادند و نتیجه عمل نکردن به فرمایشات ولایت‌فقیه امروز باعث بروز مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم شده است که باید مسئولان برای رفع آن به فکر ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت باشند.

آیت‌الله شاهچراغی بابیان اینکه دشمن درصدد حصر اقتصادی ایران است، تصریح کرد: دشمن که گزینه‌های نظامی را ناکارآمد می‌داند در تلاش برای محاصره اقتصادی ایران است تا بتواند به اهداف شوم خود دست پیدا کند، بنابراین مسئولان باید در برابر توطئه‌های آمریکا و هم‌پیمانانش برنامه و راهکار ارائه دهند تا بتوانیم همچون گذشته در این جنگ پیروز میدان باشیم.

وی افزود: حمایت از کالای ایرانی می‌تواند در شرایط اقتصادی ما را از بیگانگان بی‌نیاز کند بنابراین باید در امور روزانه خود از کالاهای ساخت تولید داخل استفاده کنیم و این امر در اولویت برنامه‌ریزی‌های مسئولان نیز واقع شود.

لزوم رعایت شئونات اخلاقی در سفر به سرزمین وحی

نماینده ولی فقیه در استان سمنان بابیان اینکه امروز اولین گروه از زائران خانه خدا از استان به سرزمین وحی اعزام شدند، افزود: این سفر معنوی باید به پالایش روح انسان کمک کند بنابراین انتظار می‌رود زائران این نکته را مدنظر قرار دهند که این سفر تجاری نیست و نباید به‌قصد تجارت به این سرزمین قدم بگذارند.

آیت‌الله شاهچراغی اضافه کرد: امیدواریم زائران وقت خود را در بازارهای عربستان هدر ندهند و با هوشمندی تمام خریدهای خود را از کالاهای ساخت کشور انجام دهند تا از این طریق به رونق اقتصادی شهرهای خودمان کمک شود.

ضرورت حفظ تقوا، توجه به برنامه‌های دهه کرامت، لزوم امربه‌معروف و نهی از منکر، عمل به توصیه‌های مقام معظم رهبری و مسئله فلسطین ازجمله مواردی بود که توسط خطیب جمعه سمنان در این هفته مطرح شد.