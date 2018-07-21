تأکید «مالکی» و«حکیم» بر لزوم پاسخگویی به مطالبات مشروع مردم عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی حکمت ملی، نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون با سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، تظاهرات شکل گرفته در شماری از شهرهای عراق، نتایج انتخابات، روند تشکیل دولت آتی، از جمله موضوعاتی بود که دو طرف در این دیدار پیرامون آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.

طرفین در این نشست بر ضرورت پاسخگویی فوری دولت به خواسته‌های بر حق تظاهرات‌کنندگان، خدمات‌رسانی به مردم تا حد امکان، تلاش جدی برای رونق اقتصادی کشور و اشتغال‌زایی، تاکید کردند.

رئیس ائتلاف ملی شیعیان عراق و معاون رئیس جمهور، در ادامه با اعلام پشتیبانی از اقدامات دولت برای تامین امنیت تظاهرات کنندگان و حمایت آنها از خرابکاران اظهار داشتند: عناصر نفوذی و فرصت‌طلب در تلاش برای به انحراف کشاندن تظاهرات و مطالبات به حق تظاهرکنندگان از طریق تخریب و آسیب رساندن به اموال دولتی و خصوصی هستند.‌

حکیم و مالکی در این دیدار با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه کمیسیون عالی انتخابات در شمارش آرا، تحت نظارت هیئت نمایندگان متشکل از قضات، سازمان ملل و نمایندگان احزاب سیاسی، از این تلاش‌ها قدردانی کردند.

دو طرف در خصوص کامل‌کردن این فرایند، تسریع در روند اعلام نتایج، اطمینان بخشی به شهروندان عراقی، محافظت از آرای مردم و کاهش زمان خلأ قانونی به توافق نظر رسیدند.

رهبر جریان حکمت ملی و رئیس ائتلاف دولت قانون درباره پرونده تشکیل دولت آتی اعلام‌ کردند: دیدگاه طرفین برای تشکیل دولت اکثریت ملی، در صورت فراهم آمدن شرایط مناسب برای عملی ساختن آن، یکسان است؛ چرا که این راهکار تنها راه حل واقعی بسیاری از مشکلات نظام سیاسی عراق است.

حکیم و مالکی با اشاره به اینکه در این دیدگاه از طریق ایجاد دو جبهه اپوزیسیون و موافق دولت، نشانه مهمی برای حل و فصل مشکلات وجود دارد، افزودند: اکثریت ملی، عنصری مهم برای ایجاد توازن در روند سیاسی کشور است.

همچنین در پایان این دیدار بر لزوم وفاداری جبهه اپوزیسیون و موافق دولت به دور از جانب‌داری‌ها تأکید شد.