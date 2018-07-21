معرفی ۱۰ دانشگاه برتر آمریکای لاتین از سوی تایمز

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در بین دانشگاه های آمریکای لاتین، دانشگاه های برزیل در رتبه بندی ۲۰۱۸ موسسه تایمز نسبت به سایر کشورهای این قاره برتری دارند.

وی افزود: این کشور در جدول رتبه بندی تایمز برای سال ۲۰۱۸ میلادی، دارای ۴۳ دانشگاه برتر است، در حالی که در سال ۲۰۱۷ تعداد دانشگاه های برزیل ۳۲ دانشگاه بود.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: کشور برزیل در بین ۱۰ دانشگاه نخست این رتبه بندی ۶ دانشگاه برتر دارد. دانشگاه های دولتی کامپیناس و سائوپائولو به ترتیب رتبه های اول و دوم را در اختیار دارند.

مهراد عنوان کرد: رتبه بندی ۲۰۱۸ تایمز شامل ۱۰ کشور آمریکای لاتین است که برزیل با ۴۳ دانشگاه، شیلی با ۲۶ دانشگاه، مکزیک با ۲۲ دانشگاه، کلمبیا با ۱۹ دانشگاه، آرژانتین با ۷ دانشگاه، اکوادور با ۵ دانشگاه، نزوئلا با ۲ دانشگاه و کاستاریکا و جامائیکا هر کدام با یک دانشگاه برترین دانشگاه های آمریکای لاتین را نمایندگی می کنند.

وی عنوان کرد: ۱۰ دانشگاه نخست رتبه بندی ۲۰۱۸ تایمز به ترتیب شامل دانشگاه های دولتی کامپیناس برزیل، سائوپائولو برزیل، کاتولیک پونتی فیکال شیلی، فدرال سائوپائولو برزیل، انستیتو فناوری و آموزش عالی مانوره مکزیک، شیلی، کاتولیک پونتی فیکال ریو دو ژانیرو برزیل، اندز کلمبیا، فدرال میناس گرایس برزیل و فدرال ریو گراند دو سول برزیل است.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: رتبه های یازدهم تا پانزدهم نیز به دانشگاه های دولتی سائوپائولو برزیل، فدرال ریو دو ژانیرو برزیل، ملی اتونوموس مکزیک، فدرال سانتا کاتارینا برزیل و فدرال سائو کارلوس برزیل اختصاص یافته است.

مهراد تاکید کرد: دانشگاه کاتولیک پونتی فیکال پرو با کسب رتبه ۱۸، دانشگاه ملی سان مارتین آرژانتین با رتبه ۱۹، دانشگاه وست ایندیز جامائیکا با رتبه ۳۷ و دانشگاه سیمون بولیوار ونزوئلا با رتبه ۳۹ نخستین دانشگاه های این کشور ها در بین ۵۹ دانشگاه نخست این رتبه بندی قرار گرفته اند.

وی گفت: با وجود برتری تعداد دانشگاه های برزیل در این رتبه بندی، بررسی جدول رتبه بندی تایمز نشان می دهد که اکوادور در بین کشورهای آمریکای لاتین از نظر نفوذ پژوهش (استناد) عملکرد بهتری نسبت به سایر دانشگاه های آمریکا ی لاتین دارد و شیلی از این نظر بعد از اکوادور قرار گرفته است.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز عنوان کرد: آرژانتین نیز از حیث محیط آموزشی نسبت به سایر دانشگاه های این قاره ممتاز است. برزیل از این نظر بعد از آرژانتین قرار می گیرد. شیلی و اکوادور نسبتا عملکرد ضعیف تری از خود نشان داده‌اند.

مهراد اظهار داشت: برزیل از نظر محیط پژوهشی در راس جدول رتبه بندی است و بعد از آن امتیاز آرژانتین درخور توجه است.

وی خاطرنشان کرد: به طور کلی اوضاع سخت اقتصادی و سیاسی در کشورهای آمریکای لاتین به ناچار خسارت های جدی بر عملکرد و جذابیت دانشگاه های این قاره وارد کرده است.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز افزود: دانشگاه های این قاره در برخورد با این چالش ها می کوشند کیفیت آموزش عالی را افزایش و نیازهای کشورهای خود را بر طرف کنند.

مهراد تاکید کرد: تایمز مجله ای است که به صورت هفتگی در لندن منتشر می شود و اخبار و مسائل مرتبط با آموزش عالی جهان را منتشر می کند.

وی گفت: رتبه بندی دانشگاه های آمریکای لاتین ۲۰۱۸ تایمز، ۱۲۹ دانشگاه را از ۱۰ کشور این قاره رتبه بندی کرده است.