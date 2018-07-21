اجرای تمهیدات مناسب برای صرفه جویی آبیاری در فضای سبز مرکز تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رشیدی با اشاره به اهمیت توجه ویژه به معضل کم آبی و لزوم ارائه راهکارهای مفید و اجرایی در این زمینه گفت: هوشمندسازی علم های آبیاری با هدف نظارت بر عملکرد تانکرهای آب در دستور کار قرار دارد و به زودی اجرایی می شود ضمن این که به منظور کنترل بهتر آبیاری تمامی تانکرها با دستگاه جی پی اس کنترل و رصد می شوند.

وی افزود: تعبیه آبیاری قطره ای، احداث شبکه آبرسانی به طول 99 کیلومتر در سطح منطقه، حذف گونه های چمن از سطح معابر اصلی و جایگزینی درختچه های مقاوم، کاشت درختان با نیاز آبی کم مانند زیتون تلخ، آبیاری فضای سبز در ساعات شب به دلیل پیشگیری از تبخیر آب، ممنوعیت شست و شوی معابر و بوستان ها و خاموشی آبنماها از اقدامات در دست اجرای منطقه برای صرفه جویی در مصرف آب می باشد.