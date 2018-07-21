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۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۵

فرماندار ورامین خبر داد؛

شناسایی و اختصاص سالن های بی استفاده ورامین به سرمایه گذاران

شناسایی و اختصاص سالن های بی استفاده ورامین به سرمایه گذاران

ورامین- فرماندار ورامین از شناسایی و اختصاص سالن های بی استفاده ورامین به سرمایه گذاران برای فعالیت های تولیدی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی صبح شنبه در جریان بازدید نعمت الله ترکی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از شهرک های صنعتی ورامین، درجمع خبرنگاران اظهار داشت: شرایط مناسب شهرستان باعث شده تا طی سه سال گذشته ۹۰ واحد تولیدی با سرمایه گذاری ۴۵۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی، در ورامین راه اندازی شودکه این واحدها سبب ایجاد ۳ هزار شغل شده اند.

وی با اشاره به اینکه کشور امروز به تولید کنندگان واقعی و کسانی که دلسوز اقتصاد کشور هستند نیاز دارد گفت: تسهیلات و امکانات دولت و امکاناتی که در اختیار ورامین است در اختیار تولید کنندگان قرار می گیرد تا شاهد رشد و رونق اقتصادی در منطقه باشیم و در این زمینه تمام دستگاه های اجرایی و خدماتی ورامین موظف هستند در خدمت بخش خصوصی و تولید کنندگان باشند و با تسهیل امور، شرایط را برای سرمایه گذاری آنان مهیا کنند.

فرماندار ورامین بیان داشت: ورامین به دلیل فاصله کمی که با تهران دارد و به علت همجواری با محور مهم و استراتژیک قم گرمسار، عبور خط راه آهن سراسری تهران مشهد، همجواری با محور تراتزیت شرق کشور و برخورداری از امنیت پایدار، بهترین مکان برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های اقتصادی و تولیدی است.

یوسفی در ادامه با بیان اینکه ورامین قطب کشاورزی استان تهران و کشور محسوب می شود افزود: ورامین با وجود ۴ شهرک صنعتی و زیر ساخت های مناسب ، می تواند بسیاری از صنعتگران و تولید کنندگان را به این شهرستان جذب کند.

فرماندار ورامین از اختصاص سوله ها و سالن های بلااستفاده ورامین به سرمایه گذاران خبر داد و بیان داشت: سرمایه گذارانی که مشکل مکان دارند می توانند با استقرار در این اماکن شناسایی شده با هزینه کم به فعالیت های تولیدی خود بپردازند.

کد مطلب 4352400

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