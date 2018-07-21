شناسایی و اختصاص سالن های بی استفاده ورامین به سرمایه گذاران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی صبح شنبه در جریان بازدید نعمت الله ترکی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از شهرک های صنعتی ورامین، درجمع خبرنگاران اظهار داشت: شرایط مناسب شهرستان باعث شده تا طی سه سال گذشته ۹۰ واحد تولیدی با سرمایه گذاری ۴۵۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی، در ورامین راه اندازی شودکه این واحدها سبب ایجاد ۳ هزار شغل شده اند.

وی با اشاره به اینکه کشور امروز به تولید کنندگان واقعی و کسانی که دلسوز اقتصاد کشور هستند نیاز دارد گفت: تسهیلات و امکانات دولت و امکاناتی که در اختیار ورامین است در اختیار تولید کنندگان قرار می گیرد تا شاهد رشد و رونق اقتصادی در منطقه باشیم و در این زمینه تمام دستگاه های اجرایی و خدماتی ورامین موظف هستند در خدمت بخش خصوصی و تولید کنندگان باشند و با تسهیل امور، شرایط را برای سرمایه گذاری آنان مهیا کنند.

فرماندار ورامین بیان داشت: ورامین به دلیل فاصله کمی که با تهران دارد و به علت همجواری با محور مهم و استراتژیک قم گرمسار، عبور خط راه آهن سراسری تهران مشهد، همجواری با محور تراتزیت شرق کشور و برخورداری از امنیت پایدار، بهترین مکان برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های اقتصادی و تولیدی است.

یوسفی در ادامه با بیان اینکه ورامین قطب کشاورزی استان تهران و کشور محسوب می شود افزود: ورامین با وجود ۴ شهرک صنعتی و زیر ساخت های مناسب ، می تواند بسیاری از صنعتگران و تولید کنندگان را به این شهرستان جذب کند.

فرماندار ورامین از اختصاص سوله ها و سالن های بلااستفاده ورامین به سرمایه گذاران خبر داد و بیان داشت: سرمایه گذارانی که مشکل مکان دارند می توانند با استقرار در این اماکن شناسایی شده با هزینه کم به فعالیت های تولیدی خود بپردازند.