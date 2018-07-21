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۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۱

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی:

آمایش سرزمینی در بخش تولید محصولات کشاورزی لحاظ شود

آمایش سرزمینی در بخش تولید محصولات کشاورزی لحاظ شود

قزوین- نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی گفت: آمایش سرزمینی در بخش تولید محصولات کشاورزی نیز بایستی لحاظ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن طاهرخانی روز شنبه در جلسه مشترک مجمع نمایندگان استان با فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به راه اندازی صندوق کشمش اشاره کرد و افزود: تاسیس صندوق کشمش یکی از اقدامات خوب جهاد کشاورزی در ساماندهی تولید کنندگان این بخش بوده است.

وی اظهار داشت : طرح های بخش کشاورزی با هدف توسعه و برنامه ریزی برای حل مشکل کشاورزان و بهره برداران انجام شود.

طاهرخانی تصریح کرد: برای توسعه طرح داربستی کردن باغات انگور و همچنین آبیاری نوین باغات از دولت درخواست تخصیص اعتبار بیشتری داریم.

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی گفت : تلاش می کنیم با هماهنگی دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدامات اساسی در جهت توسعه بخش کشاورزی انجام دهیم.

طاهرخانی خاطر نشان کرد: استان قزوین حسب ظاهر صنعتی ولیکن بخش اعظم این استان به سمت کشاورزی سوق یافته است.

کد مطلب 4352548

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