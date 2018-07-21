به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «شکر جهان را تغییر داد» (روایتی از سِحر، چاشنی، بردگی، آزادی و علم) نوشته ماک آرونسون و مارینا بودوس با ترجمه و تنظیم شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب چهل و هفتمین عنوان از مجموعه «اسطوره و تاریخ» است که این ناشر چاپ می‌کند.

مخاطبان اصلی این کتاب، کودکان هستند اما مطالب کتاب برای عموم مخاطبان قابل استفاده است.

مارک آرونسون و مارینا بوداس زوج علاقه‌مند به تاریخی هستند که در این کتاب، تاریخ شکر را به عنوان یک ماده غذایی زندگی بشر، مورد بررسی قرار داده‌اند. این دو قصه شکر را از تونل‌های تاریخ از دل مناسک مذهبی هندوها تا آیین‌های اروپایی قرون وسطا استخراج کرده و از سفر کریستف کلمپ برای کشف آمریکا نیز مطالبی را آورده‌اند. یکی از نکات مهم این کتاب، روایت این واقعیت است که اقتصاد شکر چگونه به رونق و گسترش برده‌داری در جهان منجر شد.

این کتاب ۴ فصل دارد که به ترتیب عبارت‌اند از: «از سِحر و جادو تا چاشنی غذا»، «جهنم»، «آزادی» و «بازگشت به داستان؛ کارگران جدید، شکر جدید». مارینا بودوس یکی از نویسندگان کتاب درباره چرایی نوشتن این اثر می‌گوید برای من داستان شکر از یک خانه سفید در کاراییب آغاز شد. آن زمان من یک دختربچه بودم و در مورد خانه‌مان در گویان، چیزهایی جسته‌گریخته شنیده بودم. پدربزرگ و مادربزرگ بودوس اواخر قرن نوزدهم از هندوستان به گویان و سپس به بخش انگلیسی گویان مهاجرت کردند تا در کشت نیشکر فعالیت کنند. آن زمان شکر پایه اصلی امپراتوری بریتانیا محسوب می‌شد. تقاضا برای شکر، که یک کالای لوکس بود و تنها پادشاهان می‌توانستند آن را بخرند، افزایش پیدا کرد و بسیار زیاد شد. طوری که حتا بی‌چیزترین دختران لندنی نیز داخل چای خود شکر می‌ریختند.

خدایان و آیین‌ها، نقشه انتشار شکر، نخستین دانشگاه واقعی جهان، توفان الاهی، دژ اروپا، نقشه مناطقی که نیشکر کشت می‌شد، نمایشگاه‌های شامپاین، شیرینی پس از جنگ، مشکل نیشکر، نقشه شکر از اقیانوس اطلس عبور می‌کند، چرخه مرگ و شیرینی، تجارت مدور، گالری تصاویر کارهای صنعت شکر، نبض زندگی شکر، پالمارس پادشاهی مارون، ناظر، بازگشت به اروپا، بهترین نوع چاو، عصر شکر، عناوینی هستند که در فصل اول و دوم کتاب به آن‌ها پرداخته شده است.

در فصل‌های سوم و چهارم هم این عناوین درج شده‌اند: تمام انسان‌ها برابرند، تمام انسان‌ها برابرند: امریکا، «آیا به بردگی گرفتن افراد برای رسیدن به خواسته‌های شخصی قانونی است؟»،‌ تمام مردم برابرند: فرانسه،‌ صدای آزادی، خرید شکر و چگونگی مرگ آن، شکر در بهشت: «به جست‌وجوی رویاهایم آمدم»،‌ یک سیستم جدید، عبور از آب سیاه، نقشه کارگران قراردادی هندی ۱۹۱۷-۱۸۳۵،‌ بردگی یا آزادی؟ چیزی بین این دو مفهوم، اصلاحات، شکر و علم، نابغه شکر، رعایا و شیرینی، شارع، ساتیاگراها، گاه‌شمار.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

در خانه بزرگ مالکان می‌توانستند در ایوان بنشینند، پاهای خود را روی صندلی‌های مخصوصی دراز کنند که برای چکمه‌های پلاستیکی بلند آنان طراحی شده بود و عرق نیشکر بخورند، در حالی که برده‌ها روی ده‌ها و ده‌ها هکتار از زمین‌های نیشکر مشغول کار بودند. مبلمان همراه دیگر وسایل رفاهی نقره، صندلی‌های ابریشم، لباس‌های تعمید سفید و ظروف چینی براق، از خارج وارد شده بود.

امروز هم می‌توانید این خانه‌های بزرگ مزارع قدیمی را فراز تپه‌های تمام کاراییب بیابید. هنوز هم این موضوع عجیب است که چرا مردانی که این خانه‌ها را ساختند و مالک آن بودند به‌سختی از آن‌ها استفاده می‌کردند. زارعان شکر به‌محض این‌که پول کافی به دست می‌آورند، خانواده خود را به اروپا باز می‌گرداندند. شما می‌توانید مالکان را در رمان‌های بزرگ انگلیسی دهه ۱۸۰۰ (مانند منسفیلد پارک جین آستین) ببینید که در خانه‌های انگلیسی خود نشسته‌اند و حساب‌های بانکی‌شان به واسطه شکر آن‌ها را به کاراییب وصل می‌کند. زمانی که مالکان از زندگی ثروتمندانه خود در اروپا لذت می‌برند، حیات روزمره مزرعه در دست‌های ناظران بود. ناظران اغلب نسبت به مردان فقیری که برای امتحان بخت و اقبال‌شان به دنیای نو آمده بودند کوچک‌ترین حس همدردی‌ای نداشتند.

تیستلوود خیلی سریع ترسناک بودن را یاد گرفت؛ او شاهد بود که چگونه یک استادکار برده‌ای فراری را گرفت، او را شلاق زد و بعد روی زخم‌هایش فلفل، نمک و لیمو مالید. این شیوه تادیب در جاماییکا عادی بود. تیستلوود اسمش را گذاشته بود: ترشی انداختن و اغلب این کار را انجام می‌داد. در حقیقت، سرکارگرها از این مرز گذشته و از تمام حدود و مرزهای انسانیت فراتر می‌رفتند.

این کتاب با ۱۳۶ صفحه مصور، شمارگان ۷۰۰ نسخه و قیمت ۱۵ هزار تومان منتشر شده است.