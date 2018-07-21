به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، خسرو شهبازی اظهار داشت: به دنبال زلزله ۲۱ آبان ماه و خسارات های فراوان ایجاد شده، مردم این مناطق توان پرداخت تسهیلات دریافتی را نداشتند و به همین جهت دولت برای کمک به مردم مناطق زلزله زده مصوبه قانونی امهال وام ها در این مناطق را در دستور کار قرار داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه تاکنون یک هزار و ۶۲۴ فقره پرونده جهت امهال تسهیلات دریافتی بخش کشاورزی برای خسارت دیدگان زلزله تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: پرونده ها بعد از تکمیل شدن، به منظور طرح در کمیته و ابلاغ به بانک ها، به مدیریت بحران استانداری ارسال شده اند.

وی با بیان اینکه ۱۰ شهرستان استان کرمانشاه که در زلزله اخیر بیشترین خسارت ها را دیده اند تسهیلات آنها امهال خواهد شد تصریح کرد: این شهرستانها شامل شهرستان سرپل ذهاب با ۹۶۱ فقره پرونده به مبلغ ۴۶ میلیارد و ۵۳۱ میلیون تومان، شهرستان ثلاث بابا جانی ۲۰۵۸ فقره به مبلغ ۲۱ میلیارد و ۲۶۷ میلیون تومان، دالاهو با ۲۷۳۰ فقره پرونده به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۷۹۴ میلیون تومان، جوانرود با ۱۱۶۲ فقره به مبلغ ۲۵ میلیارد و ۱۸ میلیون تومان از عمده شهرستانهایی هستند که پرونده وام کشاورزی آنها جهت امهال معرفی شده است.

شهبازی دیگر شهرستانهایی که برای امهال تسهیلات دریافتی معرفی شده اند را شامل شهرستان های قصرشیرین، روانسر، اسلام آبادغرب، گیلانغرب، پاوه و شهرستان کرمانشاه( کوزران و ماهیدشت) اعلام کرد.

وی در خصوص شرایط امهال وام خسارت دیدگان مناطق زلزله زده بخش کشاورزی گفت: وام گیرنده باید قبل از وقوع زلزله وام را دریافت کرده باشد همچنین به تصویب کارگروه شهرستانی موضوع بند خ ماده ۳۳ رسیده باشد، در این صورت وام آنها امهال می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه اضافه کرد: امهال تسهیلات وام زلزله زدگان به مدت ۲ سال بوده که با هدف بازتوانی مردم در مناطق زلزله زده اقساطی از آنها دریافت نمی شود.

وی در پایان به تشریح پروسه امهال تسهیلات خسارت دیدگان زلزله پرداخت و گفت: پروسه امهال تسهیلات به این صورت بوده که پس از بررسی و بازدید واحد تولیدی خسارت دیده توسط کارشناسان منتخب شهرستان، فرم خسارت تهیه شده که پس از تائید رئیس مرکز خدمات کشاورزی دهستان، بخشدار یا دهیار، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، فرماندار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و نهایتا مدیرکل مدیریت بحران، مجریان طرح جهت امهال وام تسهیلات به بانک عامل معرفی شده اند.