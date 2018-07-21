لباس هیئت والیبال استان زنجان با نماد آهو رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان، مراسم رونمایی از لباس والیبال استان زنجان با نماد «آهو» در زنجان برگزار شد.

نمایشگاه و مراسم آئین رونمایی از لباس والیبال استان زنجان با نماد آهو از ساعت ۱۶ الی ۲۰ به همت هیئت والیبال، اداره کل حفاظت محیط زیست و اداره کل ورزش و جوانان استان و مجوعه تجاری تفریحی صفا پارک، موسسه خیریه مهرانه و شهرداری زنجان و با حضور مسئولین و مدیران دستگاههای اجرایی، ورزشکاران، محیط بانان، خیرین و دوستداران محیط زیست استان در محل موسسه خیریه مهرانه زنجان برگزار شد.

درراستای اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست و به‌ویژه حیات وحش، هیئت والیبال استان زنجان با انتخاب گونه آهو به عنوان نماد زیست محیطی گام در عرصه مشارکت در امر فرهنگ سازی حمایت از گونه های شاخص جانوری نهاده و نماد آهو در پیراهن تیم های والیبال استان زنجان نقش بست.

در این مراسم حسین آبسالان سرپرست اداره کل حفاظت از محیط زیست همدان ضمن تشکر از اقدام شایسته هیئت والیبال استان زنجان و مجموعه تجاری تفریحی صفا پارک در حمایت از آهوان دشت سهرین گفت: امروزه محیط زیست بیش از پیش در معرض تهدید و تخریب قرار گرفته و باید با مشارکت دادن عموم افراد جامعه از تهدیدات زیست محیطی جلوگیری شود.

آبسالان افزود: متاسفانه دشت سهرین زنجان وضعیت مطلوبی ندارد و حیات وحش منطقه در معرض تهدید جدی قرار گرفته اند که با این روند آینده روشنی برای آن متصور نیست و باید برای حفاظت از گونه های جانوری تدبیر اساسی اندیشیده شود.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان با بیان اینکه خیرین و دوستداران محیط زیست باید در این زمینه مشارکت داشته باشند؛ گفت: باید از ظرفیت های موجود بویژه خیرین و تشکل های زیست محیطی به بهترین نحو ممکن استفاده شود و ورود افراد تاثیرگذار خیلی می تواند موثر باشد.

در این مراسم علی وقف چی نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل ورزش و جوانان استان، مدیرکل آموزش و پرورش استان، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استان، سجاد خدایی عضو شورای شهر زنجان وامید رضا غنی مدیر مجموعه تجاری تفریحی صفا پارک زنجان سخنرانی نموده و به لزوم توجه به محیط زیست تاکید داشتند.

در پایان این مراسم توسط دو نفر ازمحیط بانان و یک نفر از والیبالیست های زنجان از پیراهن تیم والیبال استان با نماد آهو رونمایی شد و از تلاش محیط بانان، تشکل های زیست محیطی، خیرین و والیبالیست های برتر استان تقدیر شد.

در حاشیه این مراسم نمایشگاهی نیز برگزار و اداره کل حفاظت محیط زیست استان، تشکل های زیست محیطی، هیئت والیبال، مهرانه و مجموعه صفا پارک در قالب برنامه های متنوع(ایستگاه نقاشی، گریم کودکان، ارائه دستاوردها و ...) فعالیت داشتند.