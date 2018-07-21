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۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۳۴

توقف ساخت و ساز غیر مجاز در منطقه حفاظت شده جهان نما

توقف ساخت و ساز غیر مجاز در منطقه حفاظت شده جهان نما

مدیرکل محیط زیست گلستان گفت: در گشت و کنترل نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گرگان یک مورد ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه حفاظت شده جهان نما (گرگان) مشاهده و جلوی انجام عملیات گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان، امیر عبدوس اظهار داشت: در گشت و کنترل و پایش ماموران یگان حفاظت محیط زیست گرگان در منطقه حفاطت شده جهان نما در محل روستای زیارت گرگان، یک نفر متخلف را در حین ساخت و ساز غیر مجاز که قصد تغییر کاربری اراضی ملی را داشت، شناسایی کردند.

وی گفت: در همین راستا مامورین این اداره ضمن توقف از ادامه عملیات با تنظیم صورتجلسه تخلف، پرونده این متخلف را به مراجع قضایی ارجاع کردند و قاضی شعبه اول بازپرسی دادسرای گرگان پس از بررسی پرونده، حکم توفف عملیات ساخت و ساز را صادر و به فرد متخلف ابلاغ کردند.

مدیرکل حفاطت محیط زیست گلستان در پایان گفت: مردم فهیم و شهروندان عزیز استان گلستان در صورت مشاهده هرگونه تخلفات در زمینه محیط زیست از قبیل ساخت و ساز غیرمجاز در عرصه های محیط زیست و منابع طبیعی، شکار و صید غیرمجاز، خرید و فروش و عرضه حیات وحش و آتش سوزی را با شماره تلفن های ۱۵۴۰ یا ۰۱۷۳۲۵۴۵۴۶۳ به صورت شبانه روزی اطلاع دهند تا در اسرع وقت به موضوع رسیدگی شود.

کد مطلب 4352808

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