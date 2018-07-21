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۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۵

توسط معاونت آموزشی حوزه علمیه خراسان؛

سلسله مباحث علمی آیت الله سبحانی از ۳۰ تیر برگزار می شود

سلسله مباحث علمی آیت الله سبحانی از ۳۰ تیر برگزار می شود

سلسله مباحث درسی آیت الله سبحانی با موضوع «مسائل جدید کلامی» از ۳۰ تیرماه توسط معاونت آموزش حوزه علمیه خراسان در مدرسه علمیه عالی نواب برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه علمیه خراسان، این نشست از ۳۰ تیرماه و هر روز از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ در محل سالن اجتماعات مدرسه علمیه عالی نواب برگزار می شود.

این نشست با حضور طلاب برادر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4352823

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