سلسله مباحث علمی آیت الله سبحانی از ۳۰ تیر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه علمیه خراسان، این نشست از ۳۰ تیرماه و هر روز از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ در محل سالن اجتماعات مدرسه علمیه عالی نواب برگزار می شود.

این نشست با حضور طلاب برادر برگزار خواهد شد.