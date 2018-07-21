ساخت ۳۲۷ هزار دقیقه برنامه ویژه ۴۰ سالگی انقلاب در صدا و سیما

به گزارش خبرنگار مهر، عباس فاطمی نویسی، بعد از ظهر شنبه در همایش تبیین سیاست ها و اقدامات مرکزهای استان های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در خصوص بزرگداشت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد با اشاره به اینکه این همایش یک همایش کاربردی و مفید است افزود: این همایش آغاز یک حرکتی بزرگ خواهد بود و نحوه معرفی آرمان های و ارزش های انقلاب اسلامی در آن مد نظر قرار گرفت.

فاطمی نویسی با اشاره به اینکه همکاران رسانه ای در بحران ها و جنگ تحمیلی که کشور نیاز به رسانه داشته است، به خوبی فعالیت داشتند، افزود: رسانه آیینه تمام نمای وضع موجود است و باید همراه مسئولین، در میان مردم، افزایش امید و نشاط در میان مردم را در دستور کار قرار داد.

وی با توجهبه اینکه سال ۹۷، تمام برنامه های سازمان بر اساس «افتخار به گذشته و امید به آینده» در دستور کار قرار می گیرد، اضافه کرد: دشمن می خواهد گذشته را خراب کند و امید به آینده را بگیرد.

به گفته رئیس مرکز سیمای استان های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سیمای استان ها ۳۲۷ هزار دقیقه برنامه ویژه ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی در قالب ۴۵ هزار و ۴۰۰ ساعت برنامه تهیه شده است و هر استان ۱۶۵ ساعت برنامه ویژه چهلمین سالگرد انقلاب دارد.

فاطمی نویسی از راه اندازی برنامه ویژه تلویزیونی برای بررسی خاطرات و خدمات استانداران کشور در طول انقلاب خبر داد و گفت: این برنامه در فارس و شیراز این برنامه با نام «کارنامه» روی آنتن می رود و البته در هر استانی این برنامه با نام های متفاوت پخش می شود و در سطح ملی هم ساخت برنامه بررسی خاطرات و خدمات وزیران دولتی طول انقلاب هم در هیئت دولت مطرح و تصویب شده است که وزیران ۱۰ دوره در صدا و سیما حضور می یابند.

وی با اشاره به اینکه فرصتی مناسبی است که به بیان دستاوردهای نظام بپردازیم، یادآور شد: دشمن به دنبال ایجاد جنگ احزاب است و رسانه ملی برای مقابله با آن، آماده کار است.

فاطمی با تاکید بر اینکه رسانه ملی منعکس کننده تلاش مسئولین و دستاوردهای انقلاب باشد، افزود: این گروه که در این جلسه حاضر شده اند به نام حضرت شاهچراغ(ع) به عنوان «چلچراغ» شناخته می شود و افراد سایر نقاط کشور از تجربه این گروه استفاده می کنند.