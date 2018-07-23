مقایسه تراکتورسازی ۹۶ و پرسپولیس ۹۷/ سرنوشت دومین محروم

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: با توجه به اینکه تراکتورسازی تبریز نخستین باشگاهی بود که محرومیت از دو پنجره نقل و انتقالاتی را درست یک فصل پیش به همین شکل تجربه کرد، در آستانه آغاز فصل جدید به مقایسه ای بین دو باشگاه ایرانی با محرومیت مشابه می پردازیم.

مشکل محرومیت آن هم از مشارکت در دو پنجره نقل و انتقالاتی پیامدهای زیادی برای تیم های حرفه ای به همراه دارد خصوصا برای مربیانی که به دنبال رفع نقاط ضعف در پست‌های مورد نظر خودشان هستند اما در آستانه آغاز فصل جدید به دلیل عدم جذب بازیکن با مشکل کمبود نفرات مواجه می شوند.

فصل گذشته تراکتورسازی در پایان نیم فصل اول مسابقات لیگ برتر با هدایت یحیی گل محمدی پس از دو پنجره محرومیت و در شدیدترین شرایط بحرانی کمبود بازیکن در جایگاه دهم جدول رقابت های لیگ قرار گرفت با این وجود پرسپولیس ظاهرا از این نظر شرایط به مراتب بهتری دارد و در حفظ بازیکنان سابق خودش موفق تر عمل کرده است.

در این فصل صادق محرمی ، فرشاد احمدزاده ، وحید امیری و محسن مسلمان از پرسپولیس جدا شدند که در این بین مسلمان در لیست مازاد قرار داشت و برانکو مایل به استفاده از او در فصل جدید نبود.

اما فصل گذشته سعید آقایی، خالد شفیعی، محمدرضا اخباری ، جاسم کرار و ادینیو بازیکنانی بودند که از تراکتورسازی جدا شدند و البته در این بین هم یحیی گل محمدی تمایلی به استفاده از ادینیو نداشت. همچنین اخباری به دلیل پایان دوران خدمت سربازی مجبور بود به سایپا بازگردد.

با این وجود در بین بازیکنان جدا شده پرسپولیس ۳ بازیکن این تیم با پیشنهادات قابل توجه به تیم های خارجی در لیگ های اروپایی پیوستند در حالی که فصل گذشته خالد شفیعی راهی لیگ کره جنوبی شد و ادینیو به برزیل بازگشت اما ۳ بازیکن دیگر تراکتورسازی به باشگاههای داخلی پیوستند.

در نهایت فصل گذشته ۵ بازیکن از تراکتورسازی محروم جدا شدند و در این فصل ۴ بازیکن پرسپولیس برانکو را ترک کردند با این وجود به نظر می رسد وضعیت پرسپولیس در این فصل نسبت به شرایط سال گذشته تراکتورسازی به مراتب بهتر است که این موضوع نشان از وجود پشتوانه مناسب در تیم برانکو ایوانکوویچ دارد.

در واقع می توان گفت پرسپولیسی ها برای انتخاب ۱۱ بازیکن اصلی و حتی ۲-۳ بازیکن ذخیره خود در نیم فصل اول نگرانی چندانی ندارند و شاید تنها به تقویت در ۲ یا ۳ پست نیازمند بودند اما تراکتورسازی در فصل گذشته تنها با ۹ بازیکن بزرگسال وارد مسابقات لیگ برتر شد و گل محمدی مجبور بود از بازیکنان تیم های پایه این باشگاه در بازی های حساس لیگ برتر استفاده کند.

فصل گذشته تراکتورسازی با وجود حفظ تعدادی از بازیکنان با تجربه مثل ایرانپوریان، ابراهیمی ، کیانی ، فرزاد حاتمی و محمد نوری با مشکل بالا رفتن میانگین سنی مواجه بود در حالی که پرسپولیس برانکو همچنان از نظر شرایط سنی وضعیت ایده آلی دارد و با وجود محرومیت از این جهت احساس مشکل نمی کند. تراکتوری ها همچنین با بحران جدی در خط دروازه مواجه بودند که در نیم فصل اول اصلی ترین عامل ناکامی این تیم بود اما پرسپولیس در این فصل با حفظ بیرانوند و رادوشویچ در این پست هم احساس خطر نمی کند.

در نهایت با مقایسه وضعیت دو تیمی که با محرومیت سنگین فیفا در دو پنجره مواجه شدند می توان گفت شرایط پرسپولیس این فصل به مراتب بهتر از تراکتورسازی فصل گذشته است و انتظار می رود قهرمان دو فصل گذشته لیگ برتر فوتبال ایران در نیم فصل نخست لیگ ۹۷ نیز بتواند در جمع مدعیان بالای جدول باقی بماند و البته در نیم فصل دوم با اضافه شدن ستاره هایی مثل ترابی، سروش رفیعی و شریفی جایگاه خود را بهبود بخشد.