ادای احترام نماینده ولی فقیه و استاندار کردستان به شهدای مریوان

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کردستان به همراه نماینده ولی فقیه در استان کردستان صبح امروز به منظور شرکت در مراسم بزرگداشت شهدا حادثه تروریستی مریوان در این شهر حاضر شدند.

استاندار کردستان در این سفر ابتدا بر مزار شهدا شهر مریوان حاضر و به آنها ادای احترام کرد، معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان، فرماندار مریوان و امام جمعه این شهر استاندار و نماینده ولی فقیه استان را همراهی کردند.

نیمه شب ۳۰ تیر ماه با حمله گروهک تروریستی پژاک به مرز های مریوان ۱۱ تن از هموطنانمان شهید و ۸ تن نیز زخمی شدند.

قرار است مراسم شهدای حادثه اخیر مریوان تا ساعتی دیگر در این شهر و با حضور مردم و مسئولان برگزار شود.