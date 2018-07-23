جزئیات جلسه هیات رئیسه جمنا/گزارش اقدامات دفتر سیاسی جبهه مردمی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هیات رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی عصر یکشنبه(۳۱تیر) به ریاست حجت‌الاسلام محمدحسن رحیمیان برگزار شد.

سید محمد حسینی عضو هیات رئیسه جبهه مردمی درباره جزئیات این نشست اظهار داشت: پس از بحث و تبادل نظر پیرامون تحولات کشور به خصوص بیانات رهبری در دیدار با سفرا، گزارشی از برنامه‌ریزی و تمهیدات دفتر سیاسی جبهه مردمی برای پاسخگویی به نیازهای فکری وهمگرایی اعضاء و رسیدن به تحلیل واحد ارائه شد.

وی افزود: از جمله وظایف دفتر سیاسی بهره گیری ازهمفکری فعالان و صاحب نظران سیاسی و تقدیم بسته های تحلیلی منظم به اعضاء به ویژه نیروهای جوان، با انگیزه و پرتحرک است که اطلاعاتشان به روز و مطابق واقع باشد و به خوبی پاسخگوی شبهات باشند و درجریان سازی فکری درجامعه نقش آفرینی کنند.

عضو جبهه مردمی افزود: برای این منظور باید کمیته های سیاسی در مرکز استان‌ها و تمامی شهرستان‌ها راه اندازی شودتا تحولات و رخدادهای مهم استانی و شهری را رصدو ارزیابی کنند و با همفکری دفترسیاسی در مرکز، تاثیر گذاری قابل توجهی داشته باشند.

حسینی تصریح کرد: تاکنون هیات موسس نیمی از استان‌ها نهایی شده که مقرر شد اعضای ۱۰ نفره این استان‌ها به مراکز ابلاغ شود و براساس گزارش نمایندگان اعزامی جمنا به استان‌ها، ظرف چند هفته آینده هیئت موسس بقیه استان‌ها نیز نهایی وابلاغ گردد تا این هیئت ها بتوانند در فرصت مناسب نسبت به سامان دهی مجامع و شوراهای شهرستانی و استانی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه دبیران کمیته های تخصصی اقشار هر دو هفته یک بار جلسات منظم دارند و به تدریج درحال تعیین مسئولان قشرخود در استان‌ها و شهرستان‌ها هستند، از برگزاری جلسه شورای مرکزی جمنا در دو هفته آینده یعنی ۱۴ مرداد خبر داد و گفت: در این نشست گزارشی از اقدامات و آخرین وضعیت جبهه و نقطه نظرات و پیشنهادات اعضاء مطرح می شود.

حسینی همچنین یادآور شد: زمان برگزاری نشست اعضای کمیته های ۲۲گانه اقشار به بعدازجلسه شورای مرکزی موکول شده و محوریت مباحث دراین نشست تحلیل شرایط اقتصادی کشور و راه‌های برون رفت از چالش ها ومعضلات است.

وی درباره استمرار نشست ها با رئیسی نیز تصریح کرد: آقای رئیسی گزینه نهایی و کاندیدای ریاست‌جمهوری ازطرف جبهه مردمی بود لذا بدیهی است که قبل و بعد از انتخابات با ایشان در ارتباط و از نظراتشان استفاده کنیم.