به گزارش خبرنگار مهر، نورعلی غلامحسین نیا سماکوش صبح دوشنبه در نشستی با فرماندهان بسیج پایگاههای ادارات استان سمنان، به میزبانی اداره کل کتابخانههای عمومی، ضمن اشاره به نقشآفرینی بسیج در ارتباط با ترویج فرهنگ مطالعه، تأکید کرد: اقدامات فرهنگی بسیج با استفاده از ظرفیتهای مردمی میتواند همیشه و در همهجا گرهگشای مسائل باشد.
وی افزود: استفاده از ظرفیت بسیجیان استان سمنان یکی از راههای ترویج فرهنگ مطالعه است که به ارتقای معنوی جامعه و همچنین افزایش سرانه مطالعه خواهد انجامید.
استقبال بینظیر از جشنواره رضوی
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان سمنان، گفت: پایگاههای بسیج در دستگاههای اجرایی همچنین نقش بسزایی در اشاعه برنامههای مرتبط با حوزه کتابخوانی مانند جشنواره کتابخوانی رضوی دارند و میتوان از ظرفیت آنها در شناساندن طرحهایی ازایندست بهره برد.
سما کوش در ادامه ضمن اشاره به استقبال خوب مردم استان سمنان از جشنواره کتابخوانی رضوی، تأکید داشت: این رویداد فرهنگی موجب ترویج سیره ائمه اطهار (ع) میشود.
ترویج فرهنگ مطالعه نیازمند عزم همگانی
رئیس سازمان بسیج کارمندان استان سمنان نیز در این نشست نیز، با اشاره به این مطلب که ترویج فرهنگ مطالعه به یک عزم همگانی نیاز دارد، گفت: باید مردم را هر چه بیشتر بافرهنگ مطالعه آشنا کنیم که برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی بهمثابه یک کار عظیم فرهنگی، یکی از راههای ترویج این فرهنگ محسوب میشود.
مرتضی ابوالخیریان از همکاری و تعامل پایگاههای بسیج در دستگاههای اجرایی برای هرچه باشکوهتر برگزار شدن این جشنواره خبر داد و بیان کرد: ما معتقد هستیم که کتابخوانی به ارتقای فرهنگی جامعه منجر میشود از سوی دیگر جشنوارههایی که رویکردی دینی و بر حسب سیره اهل بیت(ع) برگزار می شوند، نیازمند همراهی هستند در نتیجه جشنواره رضوی فرصت خوبی برای توسعه فرهنگ دینی نیز محسوب می شود.
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