به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیبالله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در حاشیه مراسم رونمایی از کتاب «مجاهدتهای ارتش در دفاع مقدس در بیانات مقام معظم رهبری» که صبح امروز در ستاد ارتش برگزار شد، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هماکنون ارتش بحث ساخت زیردریایی فاتح و ناوشکنهای سهند و دنا و ناو شیراز را در دستور کار دارد، گفت: اینها نشاندهنده اقتدار نظامی ماست.
وی در خصوص چگونگی نامگذاری ناوشکنهای نیروی دریایی گفت: اسم ناوشکنها در نیروی دریایی، اسم قلل معروف ایران است؛ دماوند، البرز، سهند، سبلان و دنا نامهای ناوشکنهای ایرانی است که یا ساخته شدهاند و یا مراحل نهایی ساخت را پشت سر میگذارند. قطعا ناوشکن بعدی نیروی دریایی ارتش به نام «تفتان» که یکی از قلههای معروف کشور در سیستانوبلوچستان است نامگذاری خواهد شد.
رییس ستاد ارتش در ادامه در خصوص نامگذاری ناوشکن جماران نیز گفت: برخی میپرسند چرا نام این ناوشکن را «جماران» گذاشتید. دلیل این نامگذاری این است که جماران اولین ناوشکن ساخته شده به دست متخصصان توانمند کشور بود و ما میخواستیم هر کس ناوشکن را میبیند به یاد جماران بیفتد و هر کسی که به یاد جماران میافتد امام خمینی(ره) در ذهنش تداعی میشود. همان امامی که به ما گفت روی پای خودتان بایستید.
امیر سیاری ادامه داد: ناوهای موشکانداز نیروی دریایی، اسامی شاهنامهای همچون «پیکان»، «جوشن»، «درفش» و «نیزه» دارد و ناوهای پشتیبانی کننده نیروی دریایی به نام بنادر کشور است همچون ناوهای «بوشهر» و «بندرعباس».
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ماموریتهایی که به آن محول شده، همواره خود را آماده نگه دارد، گفت: ماموریت ارتش جمهوری اسلامی ایران دفاع از مرزها، استقلال کشور و انقلاب اسلامی است و ارتش باید توانمندیهای خود را در عرصههای زمینی، هوایی، پدافند هوایی و دریایی بالا ببرد تا بتواند با توجه به تهدیدات روز، آمادگی مقابله با این تهدیدات را داشته باشد.
امیر سیاری افزود: کسب آمادگی برای مقابله با تهدیدات نیازمند آموزش، تربیت، ارتقای توان و تجهیزات و تاکتیکهای روز و همچنین انجام رزمایش است.
معاون هماهنگکننده ارتش با بیان اینکه تهدیدات امروز دیگر آن تهدیدات دوران دفاع مقدس نیستند، گفت: ما از دفاع مقدس به عنوان یک گنجینه همواره باید بهره ببریم و از سوی دیگر باید متناسب با تهدیدات روز، خودمان را مهیا کنیم.
وی با بیان اینکه ما از ابتدا تا انتهای سال رزمایشهای متعددی برگزار میکنیم، عنوان کرد: زمانیکه من فرمانده نیروی دریایی بودم سالانه بین ۲۵ تا ۳۰ رزمایش برگزار میکردیم و این وضعیت در سایر نیروها نیز وجود داشت و مطمئنا امسال هم در ارتش رزمایشهای متعددی متناسب با مسائل و تهدیدات روز برگزار خواهیم کرد که البته برخی از رزمایشها بنا به مسائل و شرایطی که وجود دارد رسانهای نمیشوند.
امیر سیاری در پایان با بیان اینکه توان و قدرت مردم ما باید در مقابل دشمنان بیان شود تا دشمنان فکر نکنند ملت ما به راحتی تحت تاثیر قرار میگیرد و زیر بار ظلم میرود، گفت: ما در جاهایی آنچنان میتوانیم یقه دشمنان را بگیریم که خودشان هم باور نکنند.
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