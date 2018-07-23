ضرورت اشراف دانشجویان افسری ارتش به جغرافیای جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش ضمن ابراز خشنودی از حضور در میان دانشجویان شانزدهمین دوره جامع‌پذیری دانشگاه‌های افسری آجا در لشکرک و همچنین تبریک به مناسبت دهه کرامت و سالروز میلاد هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت اظهار داشت: یکی از نکات بسیار مهمی که هر افسر ارتش باید به آن اشراف داشته باشد، موضوع جغرافیاست، که این مساله به‌ویژه در دانشجویانی که قصد دارند به بدنه نیروی دریایی ارتش ملحق شوند به علت دریانوردی در آب‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ملموس‌تر است.

وی ادامه داد: طبق گفته بزرگان نظامی، اگر می‌خواهید بر یک ناحیه جغرافیایی تسلط پیدا کنید، باید بتوانید جهانی فکر کنید، جهانی ببینید و جغرافیای جهان را به خوبی بشناسید تا بتوانید لااقل تصمیمات منطقه‌ای خوبی بگیرید.

امیر خانزادی تصریح کرد: از دیدگاه ژئوپولوتیکی پس از مشاهده جغرافیای جهان متوجه خواهید شد که در قلب این جغرافیا یک منطقه به عنوان آسیای غربی وجود دارد که در نقطه مرکزی جهان است و برجسته‌ترین خصوصیت این منطقه فرصت گذرگاهی بسیار خوب آن می‌باشد که آفریقا، آسیا و اروپا را به هم متصل می‌کند. این منطقه سرشار از منابع طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران هم در آن قرار دارد.

فرمانده نداجا در پایان بیان داشت: مجموعه شما که امروز این لباس مقدس را به تن کرده‌اید باید بدانید که کار بسیار ارزشمندی در پیش رو دارید و طبق فرمایشات فرمانده معظم کل قوا باید این ایمان، شجاعت و دانش را در وجود خود نهادینه سازید که این امر محقق نخواهد شد، جز با انضباط و قانون‌مداری که جلوه بارز ارتش است.